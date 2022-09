Apple iPhone 14 Pro : Et du coup l’encoche est cool

Apple a présenté quatre nouveaux modèles d’iPhone 14 et s’est concentré sur les améliorations de l’appareil photo sur les quatre appareils. L’iPhone 14 et le nouvel iPhone 14 Plus plus grand et les deux modèles Pro iPhone 14 Pro et Pro Max ont un nouvel appareil photo principal avec des capteurs plus grands, des pixels plus grands et un rendement lumineux nettement meilleur que dans les modèles précédents. Il y a aussi la détection des chutes et des accidents, l’appel d’urgence par satellite en cas d’urgence. Et puis il y a la nouvelle encoche des deux modèles Pro, qui s’appelle désormais Dynamic Island.

iPhone 14 Pro : Notch prend soudain tout son sens

Et ce n’est pas stupide du tout, car c’est basé sur la devise : Si vous ne pouvez pas éviter l’encoche, alors incluez-la intelligemment. Apple utilisera la barre noire de l’iPhone 14 Pro et Pro Max pour des animations personnalisées : Quelle chanson joue actuellement ? Vous le voyez dans l’encoche. Connectez vos AirPods à l’iPhone : une notification animée est placée au-dessus de l’encoche, intégrant même l’encoche dans l’action. La barre noire à l’écran, qui a même rétréci dans les modèles Pro par rapport aux iPhones normaux, devient une ligne de notification intelligente :

Bien sûr, ce n’est pas tout ce que les deux nouveaux iPhones Pro peuvent faire. L’appareil photo reçoit le nouveau moteur photonique, qui utilise la technologie HDR Deep Fusion à un stade précoce de l’enregistrement et souhaite donc obtenir encore plus de lumière. Apple parle d’un rendement lumineux 2 à 3 fois supérieur en lumière faible et modérée.

À cette fin, Apple utilise désormais également le pixel binning dans les caméras Pro : le capteur de 48 mégapixels combine quatre pixels en un seul. Le résultat est toujours une image de 12 mégapixels, idéalement plus détaillée et plus légère.

Apple utilise également cette astuce dans une autre fonctionnalité : le nombre de pixels plus élevé crée un niveau de zoom supplémentaire si vous le souhaitez. L’iPhone 14 Pro ne lit que la partie centrale d’une image et combine moins de pixels dans une image de 12 mégapixels. Le résultat est une image zoomée 2x sans perte de qualité – qui devrait également fonctionner en qualité 4K pour l’enregistrement vidéo. Bien sûr, il y a toujours une caméra séparée avec zoom optique (3x) et ultra grand angle 0,5x.

En mode vidéo, le mode cinématique introduit dans l’iPhone 13 Pro est désormais également disponible en 4K jusqu’à 30 ips ; Pro Res et Dolby Vision HDR de bout en bout sont possibles. Apple a également légèrement amélioré la caméra frontale : elle est désormais censée capter jusqu’à 2x plus de lumière dans des conditions d’éclairage faibles et médiocres et, pour la première fois, dispose d’un autofocus.

Couleur « Deep Purple » dans le nouvel iPhone 14 Pro (Max). Image : Apple

Actuellement, l’écran de smartphone le plus lumineux

Il y a aussi plus de lumière pour l’affichage dans le nouveau Pro : Cela offre un 1 000 régulier, un maximum de 1 600 et même jusqu’à 2 000 nits en plein soleil. Ce serait plus que la série Galaxy S22 actuelle de Samsung, les smartphones les plus brillants du marché à ce jour.

Avant de l’iPhone 14 Pro

Le cœur des nouveaux iPhones Pro est la nouvelle puce A16 Bionic, un processeur à 6 cœurs avec 2 cœurs hautes performances et 4 cœurs à économie d’énergie, plus 5 cœurs GPU et maintenant 16 cœurs pour le moteur neuronal. Lors de la présentation des nouveaux smartphones, Apple a déclaré que l’A16 était jusqu’à 40 % plus rapide que la puce concurrente la plus rapide actuellement. Cependant, Apple a laissé ouverte si cela se réfère au Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Jusqu’à 40 % de puissance CPU en plus dans l’A16 Bionic. Graphiques : Apple

Il est intéressant de noter qu’Apple met également la nouvelle détection d’accident de l’Apple Watch 8 dans les nouveaux iPhones. La technologie peut détecter si vous avez été impliqué dans un accident puis, après un court temps de réaction, alerter les services d’urgence si vous n’arrêtez pas le processus manuellement. Les nouveaux iPhones vous permettent également d’utiliser la navigation par satellite pour alerter les services d’urgence, vous n’avez donc pas besoin d’une couverture réseau en cas d’urgence.

Passionnant à regarder : Aux États-Unis, Apple vend les nouveaux iPhones sans compartiment SIM. Les appareils y sont uniquement compatibles e-SIM. Pour le reste du monde en revanche, ce n’est pas encore (!) le cas dans cette génération d’iPhone.

Cependant, les modèles Pro ne sont pas devenus moins chers. Apple exige un RRP de 1 299 euros (128 Go) pour l’iPhone 14 Pro et de 1 449 euros (128 Go) pour le nouveau Pro Max dans les couleurs argent, or, noir sidéral et le nouveau violet foncé. Soit dit en passant, Apple l’appelle « Deep Purple » en anglais, mais cela n’a soi-disant rien à voir avec le groupe culte du même nom.

iPhone 14 avec un modèle plus grand

Il existe également un nouvel appareil photo pour l’iPhone 14 « normal » (6,1 pouces) et son nouveau modèle frère plus grand, l’iPhone 14 Plus (6,7 pouces). Apple laisse le design tel quel, même en utilisant la puce A15 Bionic de l’année dernière. L’encoche reste la même taille et doit se passer du nouveau Dynamic Island. Et il reste avec 2 caméras : caméra principale ultra grand angle et grand angle – seuls les modèles Pro disposent d’un téléobjectif avec zoom 3x.

iPhone 14 (Plus). Image : Apple

Les deux iPhones « simples » reçoivent toujours un capteur plus grand et des pixels plus grands – la technologie des modèles Pro de l’année dernière – ainsi qu’un « moteur photonique » pour beaucoup plus de lumière que dans l’iPhone 13. Apple parle de deux fois plus de luminosité que le caméra ultra grand angle et 2,5 fois plus pour la caméra principale. De plus, le mode d’action qui a été introduit dans les modèles Pro l’année dernière est désormais également disponible pour les iPhones normaux. Mais Pro-Res, le mode RAW, la fonctionnalité macro et les portraits de nuit manquent.

La détection d’accident et les appels d’urgence par satellite fonctionnent également dans l’iPhone 14 (Plus). Les deux doivent se contenter d’une luminosité maximale de 1 200 nits, ce qui reste très lumineux.

L’iPhone 14 devrait coûter RRP à partir de 999 euros (128 Go), le plus grand iPhone 14 Plus 1 149 euros (128 Go), chacun dans les couleurs bleu, violet, minuit, étoile polaire et rouge produit.

Apple Watch Ultra et série 8

C’est en fait un crime que nous ne parlions ici que des nouvelles montres Apple, car elles deviennent de plus en plus les produits les plus importants d’Apple. Nous reviendrons donc plus en détail là-dessus ailleurs plus tard. Les nouveaux sont :

montre pomme 8

Apple Watch SE

Apple Watch Ultra

Parmi les nouveaux modèles, ce dernier est particulièrement intéressant. Des initiés avaient déjà répandu des rumeurs sur une « Watch Pro ». Le fait qu’il y aura même une Apple Watch Ultra en donne l’exemple. La montre est plus robuste, plus lumineuse et globalement bien mieux équipée. Avec le nouveau bouton d’action, les utilisateurs peuvent interagir beaucoup mieux avec Watch OS. Il a deux haut-parleurs et un anneau de trois microphones. De plus, Apple promet une autonomie de 36 heures et même jusqu’à 60 heures d’autonomie avec un mode économie d’énergie qui sera livré prochainement.

Les nouvelles montres Apple. Image : Apple

Cependant, l’Apple Watch Ultra RRP devrait également coûter au moins 999 euros si elle sera disponible à partir du 23 septembre. La nouvelle Apple Watch 8 coûte à partir de 499 euros, l’Apple Watch SE à partir de 299 euros. Les deux devraient être disponibles à partir du 16 septembre.

Airpods Pro 2

De plus, Apple a présenté les nouveaux AirPods Pro 2 pour 299 euros. Vous bénéficiez d’une réduction du bruit améliorée et de commandes tactiles, par exemple pour régler le volume directement depuis la surface.

Conclusion

Nous ne voulons pas nous enliser dans les petites choses, mais le fait qu’Apple ait passé environ 45 minutes sur les nouvelles montres Apple et seulement 40 minutes sur les nouveaux iPhones lors de la présentation de ce soir pourrait indiquer un changement de paradigme : la gamme Apple Watch pourrait changer pour le fabricant devient lentement plus important que les iPhones, qui ont maintenant 15 ans.

Apple a encore une fois apporté d’importantes améliorations à ce dernier – cependant, il n’y a pas vraiment de grosses surprises à première vue. À première vue, les nouveaux iPhones ont souvent de nombreuses nouvelles fonctions tueuses sous le capot que vous ne reconnaissez comme telles qu’après des semaines. Alors restez à l’affût des tests, car c’est à ce moment-là que toute la vérité sera révélée.

D’ailleurs, seuls l’iPhone 13, l’iPhone 12 et l’iPhone SE 3 restent dans la gamme des anciens modèles. Apple supprime tous les autres modèles Pro et Max de la gamme. En plus, soit dit en passant, le petit iPhone 12/13 Mini. S’appuyer sur des smartphones particulièrement petits et pratiques n’a apparemment pas porté ses fruits pour Apple.

Vous pouvez précommander les nouveaux iPhones à partir du 9 septembre, probablement aussi en ligne sur Netcost-security.fr.