La mise à jour candidate de watchOS 9 (RC) est disponible pour les testeurs !

watchOS 9 est prêt pour une sortie publique. Aujourd’hui, Apple propose la version candidate de watchOS 9 à ceux qui ont opté pour le programme de test bêta ou le programme de développement. Si votre Apple Watch fonctionne déjà sur la version bêta de watchOS 9, vous pouvez facilement mettre à niveau votre montre vers la version candidate.

Jetons un coup d’œil aux nouveautés de la version candidate de watchOS 9, ainsi qu’à la taille de la mise à jour et au numéro de build.

Pour ceux qui ne connaissent pas la release candidate. RC alias Release Candidate est le nouveau nom des versions Golden Master d’Apple. La même version sera publiée la semaine prochaine au public.

La version candidate de watchOS 9 est arrivée !

Apple lance la version watchOS 9 RC avec un numéro de version 20R361 et mesure environ 431 Mo. La nouvelle mise à niveau logicielle est disponible pour Apple Watch Series 3 et les modèles plus récents. Actuellement, il est disponible pour les testeurs. La sortie de la version stable est prévue pour la semaine prochaine.

En parlant de changements, la mise à jour apporte la prise en charge des chiens et des chats dans les visages de montre portrait annoncés l’année dernière. Il existe quatre nouveaux cadrans de montre personnalisables, notamment le cadran Astronomy, le cadran Lunar, Playtime avec des chiffres animés, rejoints par le cadran de la montre Metropolitan avec de belles combinaisons de couleurs. La nouvelle mise à jour réorganise l’interface utilisateur de Siri sur la montre.

Passant aux autres fonctionnalités, il y a ensuite une application d’entraînement améliorée avec trois nouvelles mesures de forme de course, y compris la longueur de la foulée, le temps de contact avec le sol et l’oscillation verticale. Il apporte également des entraînements personnalisés, des améliorations de natation, et plus encore. watchOS 9 est livré avec la fonction d’historique de la fibrillation auriculaire (AFib) pour accéder à des informations importantes, y compris une estimation de la fréquence à laquelle le rythme cardiaque d’un utilisateur montre des signes d’AFib, comme mentionné par Apple.

Outre ces fonctionnalités, la mise à niveau apporte la fonctionnalité Sleep Stages pour un meilleur suivi du sommeil, une nouvelle application de médicaments pour suivre les médicaments avec des rappels, la prise en charge de 6 langues de clavier, et plus encore.

Téléchargez et installez watchOS 9 Release Candidate

Si votre Apple Watch fonctionne sur la version bêta de watchOS 9, vous pouvez facilement mettre à jour votre montre vers la version candidate. Avant de passer aux étapes, assurez-vous que votre iPhone ou iPad fonctionne sur les derniers iOS 16 RC et iPadOS 16 RC. Voici comment vous pouvez mettre à jour votre montre avec la release candidate.

Dans un premier temps, ouvrez le Application Apple Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Ma montre. Cliquez ensuite sur Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Entrez le mot de passe pour confirmation. Appuyez sur Accepter aux termes et conditions. Une fois terminé, appuyez sur installer.

Conditions préalables:

Chargez votre Apple Watch à au moins 50 % et connectez-la au chargeur.

Connectez votre iPhone à un réseau Wi-Fi pour une connexion Internet.

Assurez-vous que votre iPhone fonctionne sur iOS 15.

Une fois que vous appuyez sur le bouton d’installation, il téléchargera et installera la dernière mise à jour sur votre Apple Watch. Une fois le processus d’installation terminé, la montre redémarrera automatiquement avec la dernière version candidate de watchOS 9.

