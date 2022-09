Autonomie de la batterie de l’iPhone 14: à quoi s’attendre et comment il se compare aux iPhones précédents

La durée de vie de la batterie est légèrement améliorée avec la gamme iPhone 14. Suivez-nous pour un aperçu détaillé de la façon dont la durée de vie de la batterie de l’iPhone 14 se compare à celle de l’iPhone 13, 12 et 11, y compris à quoi s’attendre pour la batterie de l’iPhone 14 pour la lecture vidéo et audio.

Les quatre modèles d’iPhone 14 présentent le même design général que les iPhone 13 et 12 avec des côtés plats. Mais avec les appareils iPhone 12 d’une épaisseur de 0,29 pouce (7,4 mm) et la gamme iPhone 13 d’une épaisseur de 0,30 pouce (7,65 mm), l’iPhone 14 arrive à 0,31 pouce (7,8 mm et 7,85 mm pour le Pro). Cela inclut une autonomie légèrement accrue de la batterie ainsi que de nouveaux modules de caméra.

Autonomie de la batterie de l’iPhone 14 : à quoi s’attendre

Apple affirme que les appareils iPhone 14 offrent la «meilleure autonomie de batterie jamais vue sur un iPhone».

1 heure durée de vie de la batterie plus longue sur l’iPhone 14 Pro que sur l’iPhone 13 Pro pour la lecture vidéo

durée de vie de la batterie plus longue sur l’iPhone 14 Pro que sur l’iPhone 13 Pro pour la lecture vidéo 1 heure durée de vie de la batterie plus longue sur l’iPhone 14 Pro Max que sur l’iPhone 13 Pro Max pour la lecture vidéo

durée de vie de la batterie plus longue sur l’iPhone 14 Pro Max que sur l’iPhone 13 Pro Max pour la lecture vidéo 1 heure durée de vie de la batterie plus longue sur l’iPhone 14 que sur l’iPhone 13 pour la lecture vidéo

durée de vie de la batterie plus longue sur l’iPhone 14 que sur l’iPhone 13 pour la lecture vidéo 7 heures durée de vie de la batterie plus longue sur l’iPhone 14 Plus que sur l’iPhone 13 pour la lecture vidéo (pas de prédécesseur direct pour la comparaison)

En y regardant de plus près, les modèles d’iPhone 14 offrent à peu près la même quantité de lecture audio que la gamme d’iPhone 13. Cependant, l’iPhone 14 Plus est en tête de tous les modèles avec 100 heures de lecture audio.

Voici la batterie de l’iPhone 14 par rapport à l’iPhone 13, 12 et 11 par lecture vidéo et lecture audio (non diffusées) basées sur les spécifications techniques d’Apple.

Toutes les estimations de batterietes d’Apple ci-dessous présentent le « jusqu’à » qualificatif sur l’ensemble de ses pages de spécifications.

iPhone 14 Pro Max iPhone 13 Pro Max iPhone 12 Pro Max iPhone 11 Pro Max Batterie pour la lecture vidéo 29 heures 28 heures 20 heures 20 heures Batterie pour la lecture audio 95 heures 95 heures 80 heures 80 heures

 iPhone 14 Plus Pas de prédécesseur Batterie pour la lecture vidéo 26 heures – Batterie pour la lecture audio 100 heures –

iPhone 14 Pro iPhone 13 Pro iPhone 12 Pro iPhone 11 Pro Batterie pour la lecture vidéo 23 heures 22 heures 17 heures 18 heures Batterie pour la lecture audio 75 heures 75 heures 65 heures 65 heures

iPhone 14 iPhone 13 iPhone 12 iPhone 11 Batterie pour la lecture vidéo 20 heures 19 heures 17 heures 17 heures Batterie pour la lecture audio 80 heures 75 heures 65 heures 65 heures

iPhone 13 mini iPhone 12 mini Batterie pour la lecture vidéo 17 heures 15 heures Batterie pour la lecture audio 55 heures 50 heures

