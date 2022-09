L’Apple Store est en panne avant l’événement iPhone 14 et Apple Watch Series 8 plus tard dans la journée

Apple poursuit la cérémonie de démantèlement de la boutique en ligne avant ses principaux événements matériels. L’Apple Store est en panne et devrait remonter vers 12 heures, juste après la fin de l’événement Apple de septembre diffusé en direct, intitulé « Far out ».

Nous nous attendons à voir la société annoncer la nouvelle gamme d’iPhone (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max) et Apple Watch (série 8, une nouvelle gamme «Apple Watch Pro» et peut-être des mises à jour de la SE moins cher).

Dans une mise à niveau incroyablement technologique pour le site Web d’Apple, la page d’espace réservé « Apple Store est en panne » comprend désormais un lien pour regarder la diffusion en direct de l’événement sur Apple.com. Le logo Apple est également dans le style des illustrations sur le thème de l’espace de l’événement. Les événements précédents utiliseraient simplement un logo Apple générique sur cette page.

Les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 14 comprendront des mises à niveau du système de caméra, avec une caméra selfie améliorée avec mise au point automatique et un nouveau capteur arrière de 48 mégapixels pour les modèles Pro. La messagerie texte d’urgence transmise via la connectivité par satellite est également répandue, à utiliser avec parcimonie lorsque vous êtes bloqué sans réception mobile.

Quoi de neuf avec l’iPhone 14

Le châssis et le design industriel ne changeront pas beaucoup. L’iPhone 14 aura à peu près le même aspect que l’iPhone 13. Cependant, l’iPhone 14 Pro présentera un nouveau design d’encoche ; au lieu de l’apparence de la languette attachée, il y aura désormais des découpes en forme de perforation et de pilule. Beaucoup s’attendent à ce que ces deux trous apparaissent sous la forme d’une seule forme de pilule, le système d’exploitation remplissant des pixels noirs pour couvrir l’écart.

La taille « mini » de 5,4 pouces est cependant morte. Au lieu de cela, Apple propose pour la première fois la plus grande taille d’écran d’iPhone, 6,7 pouces, en dehors de la gamme Pro. Cela indique que la gamme de modèles d’iPhone de base sera disponible dans les tailles 6,1 pouces et 6,7 pouces. Le nouveau prix de départ du modèle 6,7 pouces devrait avoisiner les 900 dollars, un prix beaucoup plus accessible aux consommateurs. La rumeur s’attend à ce qu’il s’appelle « iPhone 14 Plus », et ce sera probablement un gros vendeur lorsque ces téléphones seront mis en vente dans quelques semaines.

La fonctionnalité principale de l’iPhone 14 Pro sera l’ajout d’un écran toujours allumé. Cela indique que l’écran de l’iPhone restera allumé en permanence dans un état de faible consommation, affichant l’heure, les notifications et les widgets de l’écran de verrouillage iOS 16. Cela rendra l’iPhone plus conforme à l’expérience Apple Watch, qui présente un cadran d’horloge toujours allumé depuis la série 5.

En parlant de montres, l’Apple Watch Series 8 devrait également être annoncée par Apple aujourd’hui. On pense que les nouveaux modèles ajoutent un capteur de température corporelle. Cependant, l’essentiel de l’attention sera porté sur la toute nouvelle « Apple Watch Pro », un ajout encore plus important à la famille Apple Watch doté d’un écran de 1,99 pouces, d’un nouveau design de châssis et probablement de plusieurs jours d’autonomie.

Un gros point d’interrogation est de savoir combien tout cela coûtera. Comment Apple gérera-t-il les tendances actuelles d’inflation des prix du marché ? Il y a eu des rumeurs selon lesquelles les téléphones Pro seraient plus chers que leurs homologues iPhone 13 Pro, bien qu’ils puissent contenir un stockage de base plus élevé pour compenser. Le prix de l’Apple Watch Pro devrait se situer entre 900 $ et 1 000 $.

En dehors d’Apple Watch et d’iPhone, il est possible qu’Apple présente d’autres nouveaux produits, mais c’est là que les choses sont beaucoup plus troubles. De nouveaux iPads, Mac et une nouvelle version du décodeur Apple TV sont autant de possibilités…. mais Apple conservera très probablement ces produits pour un deuxième événement médiatique en octobre. Les AirPods Pro 2 sont au programme pour aujourd’hui, selon les dernières rumeurs.

Restez à l’écoute de Netcost-security.fr pour une couverture complète de toutes les annonces, à partir de 10 h, heure du Pacifique.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :