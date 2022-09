Game Pass Friends & Family : comment partager Game Pass avec plus de personnes

Microsoft a enfin entendu les prières des utilisateurs et a décidé d’étendre son modèle Game Pass déjà très réussi. Il y a quelques jours, il a été confirmé que la société responsable des consoles Xbox développerait un nouveau plan pour ses jeux forfaitaires : Game Pass Friends & Family, grâce auquel vous pouvez partager votre compte avec plus de personnes pour un prix légèrement plus élevé, mais avez-vous connaître tous les détails?

Les avantages du forfait famille

Microsoft a sans aucun doute trouvé le moyen de concurrencer Sony et sa légion d’exclusivités grâce à un service qui nous garantit des centaines de jeux chaque année pour une somme d’argent par mois. 9,99 euros si l’on opte pour les versions indépendantes uniquement PC ou console et 12,99 pour l’Ultimate, qui permet à l’utilisateur de jouer sur l’une ou l’autre des deux plateformes.

Mais même si l’idée était très bonne, qu’arrive-t-il aux utilisateurs qui ont des enfants et beaucoup d’amis et qui veulent partager les frais ? Pour eux, ce sera ce Game Pass Friends & Family que ceux de Redmond ont déjà commencé à montrer au monde et qui peut être un coup de pouce supplémentaire pour les temps à venir et faire en sorte que des groupes entiers d’amis finissent par prendre le train en marche de cette Xbox.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Game Pass Friends & Family coûtera 21,99 euros par mois et avec lui, nous pouvons étendre ce forfait à un maximum de cinq comptes. Évidemment, vous penserez que c’est génial, car si nous divisons ce montant, cela se traduit par un paiement mensuel de seulement 4,5 euros, ce qui représente pratiquement la moitié de ce que coûte le service complet, et moins de la moitié si nous le comparons avec Xbox Game Pass Ultime. Pensez-vous que Microsoft nous permettra d’en profiter de manière aussi flagrante ?

Contrairement à Spotify, qui exerce un contrôle strict et ne laisse former des plans familiaux que par des comptes qui vivent tous sous le même toit, Microsoft ne fixera pas initialement de limites et d’amis, les membres de la famille peuvent devenir membres du Game Pass Friends & Family ou des connaissances de départ qui souhaitent partager les dépenses. Au total, ils continueront à conserver leurs identifiants Microsoft indépendants, avec leurs jeux dans le cloud et l’historique des jeux utilisés sans interférence des autres membres du plan.

Est-ce disponible en France ?

Après la joie de voir Microsoft confirmer l’existence du Game Pass Friends & Family, affirmant qu’à l’heure actuelle de France ne fait pas partie des territoires où il sera étendu dans un premier temps. Ce privilège reste pour la Colombie et l’Irlande, qui peuvent déjà s’inscrire en modifiant l’abonnement actif au Xbox Game Pass et en ajoutant plus tard les e-mails des comptes Microsoft du reste des utilisateurs qui feront partie du plan.

Pour le moment, il n’y a pas de données officielles sur le moment où cette initiative intéressante atteindra le reste des pays européens, ce qui pourrait donner un tournant significatif au marché des consoles. Pas tant parce que Sony et sa PlayStation vont perdre du terrain, mais plutôt parce que cela force les Japonais à passer à l’action poussés par Microsoft et sa stratégie. La nouvelle PlayStation Plus est un exemple que la politique de Xbox concernant son tarif forfaitaire a fait des ravages et les utilisateurs veulent que le marché évolue dans cette direction. Pour l’instant, restez avec ces énormes avantages du nouveau Friends & Family Game Pass, qui a l’air incroyable.

Savez-vous déjà avec quels amis vous allez partager l’abonnement ?