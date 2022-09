La fonction Modifier les tweets permettra cinq modifications en 30 minutes ; vient d’abord en Nouvelle-Zélande

La possibilité de modifier les tweets afin de corriger les fautes de frappe figure en tête de liste des fonctionnalités demandées depuis de nombreuses années. Les tests ont finalement commencé plus tôt ce mois-ci, et Twitter a maintenant partagé quelques détails supplémentaires.

Nous savions déjà qu’il y aurait un délai de 30 minutes entre le tweet et l’édition du tweet, et qu’un historique d’édition serait disponible pour mettre en évidence tout abus de la fonctionnalité…

Twitter partagé avec Netcost-security.fr plus d’informations sur le fonctionnement de l’édition d’un tweet. À l’heure actuelle, la société teste cette fonctionnalité avec un petit groupe pour aider la plate-forme à identifier et à résoudre les problèmes potentiels avant la sortie générale.

La société a maintenant déclaré Tech Crunch que la limite des « quelques fois » a, pour l’instant, été fixée à cinq. Cela permettrait la correction des fautes de frappe même par les dactylographes les plus maladroits; Parfois, se précipiter pour corriger quelque chose avant que les gens ne sautent dessus peut conduire à l’introduction d’une autre erreur.

Twitter indique que ce nombre pourrait toutefois être modifié ultérieurement. Il surveillera l’utilisation pour savoir comment les gens utilisent la fonctionnalité, dans le but de trouver l’équilibre optimal entre la correction des erreurs et le potentiel d’abus.

Nous savions déjà que la possibilité d’éditer des tweets nécessiterait un abonnement Twitter Blue, cependant Tech Crunch dit maintenant qu’il sera « d’abord disponible » pour les abonnés, suggérant qu’il pourrait être déployé pour tout le monde à une date ultérieure.

La société a également dévoilé son plan de déploiement géographique.

Twitter a confirmé que les abonnés basés en Nouvelle-Zélande obtiendront d’abord la fonctionnalité et qu’elle sera ensuite transmise aux utilisateurs de Twitter Blue en Australie, au Canada et aux États-Unis une fois qu’ils en apprendront davantage sur les modèles d’utilisation. Ainsi, les abonnés de ces trois pays devront peut-être attendre un peu plus longtemps et utiliser le service sans la fonction de chapiteau.