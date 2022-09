L’iPhone 12 mini reconditionné pourrait toujours être disponible auprès d’Apple après l’événement d’aujourd’hui

L’Apple Store est maintenant fermé avant l’événement Far Out d’aujourd’hui, mais si vous espériez acheter un iPhone 12 mini directement auprès d’Apple, vous pourrez peut-être continuer à le faire.

La société a ajouté des modèles remis à neuf à sa boutique en ligne en juillet, et un nouveau stock a été ajouté juste avant l’événement d’aujourd’hui. Un réapprovisionnement si proche du lancement de l’iPhone 14 suggère que la société envisage peut-être de garder le mini disponible à la vente…

Le réapprovisionnement a été repéré par iLounge.

Les reconditionnements Apple sont restaurés à l’état neuf et bénéficient de la même garantie que les nouveaux téléphones. La seule chose que vous sacrifiez, c’est qu’ils viennent dans un emballage plus basique.

Le petit design (form factor) de l’iPhone 12 mini a séduit ceux qui souhaitaient les mêmes fonctionnalités que le dernier iPhone standard, mais dans un format plus compact.

Cependant, il semble que la mini ne se soit pas avérée suffisamment populaire pour rester dans la gamme. Il est resté dans la gamme iPhone 13, mais cette année, nous nous attendons à voir Apple aller dans la direction opposée, en introduisant un iPhone 14 Plus à la place d’un mini.

L’iPhone Plus devrait être identique à l’iPhone 14 standard, mais dans une taille d’écran plus grande.

Cependant, si vous voulez les dernières fonctionnalités avec un grand écran, vous devrez toujours choisir l’iPhone 14 Pro Max. Cela inclut certaines fonctionnalités d’affichage :

Plus que cela, l’iPhone 14 Pro Max aura un écran ProMotion avec des taux de rafraîchissement allant de 120 Hz à 1 Hz. En conséquence, le modèle d’iPhone le plus cher aura pour la première fois un affichage permanent, de sorte qu’il affichera certains éléments visuels à l’écran même lorsqu’il est « éteint », tout comme l’Apple Watch.

Sur la base de multiples preuves et rumeurs, l’iPhone 14 Pro Max aura un nouveau design d’affichage sans l’encoche en haut de l’écran. Apple remplacera l’encoche par une découpe en forme de pilule qui abrite les capteurs Face ID et la nouvelle caméra frontale.

Alors que l’iPhone 14 Plus utilisera la même technologie d’affichage que l’iPhone 13 avec un panneau OLED à 60 Hz, les capacités d’affichage de l’iPhone 14 Pro Max iront au-delà.

Ceux qui souhaitent améliorer l’appareil photo devront également acheter le modèle haut de gamme.

Les modèles d’iPhone 14 Pro devraient être dotés d’un nouvel objectif large de 48 MP (par rapport à l’objectif actuel de 12 MP) qui permettra de nouvelles capacités vidéo, telles que la vidéo 8K pour la première fois sur un iPhone. Les rumeurs suggèrent également que l’objectif ultra-large des modèles 14 Pro aura un capteur plus grand pour capturer plus de lumière, ce qui devrait se traduire par de meilleures photos et vidéos dans des scénarios de faible luminosité.

Sans oublier que des fonctionnalités telles que les photos ProRAW et les vidéos ProRes sont exclusives aux modèles Pro.