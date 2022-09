Elon Musk a abandonné l’accord Twitter en raison des craintes de la Troisième Guerre mondiale, affirment les avocats de l’entreprise

WTF ? ! Alors que les avocats représentant Elon Musk et Twitter se disputent pour savoir si les allégations d’un lanceur d’alerte peuvent être ajoutées au procès du premier, la société affirme que l’une des raisons pour lesquelles Musk s’est retiré de l’acquisition était les inquiétudes concernant le début de la Troisième Guerre mondiale.

La semaine dernière, l’ancien responsable de la sécurité de Twitter, Peiter Zatko, surnommé « Mudge », a affirmé que son ancien employeur avait menti sur ses protocoles de sécurité et ses faux comptes. Sans surprise, l’équipe juridique de Musk a agi rapidement pour assigner Zatko à témoigner lors du prochain procès dans lequel le milliardaire tentera d’échapper à l’accord sans payer des frais de résiliation d’un milliard de dollars.

L’avocat de Musk demande maintenant au juge de reporter le procès de plusieurs semaines afin que les allégations de Zatko puissent être examinées. « La justice ne demande-t-elle pas quelques semaines pour se pencher là-dessus ? » a déclaré Alex Spiro lors d’une audience dans le Delaware.

Dans ce qui marque la première réponse publique de l’entreprise aux allégations de Zatko, Twitter les a qualifiées de « faux récit », ajoutant que l’ancien travailleur avait une « énorme hache à moudre » contre l’entreprise et qu’il n’était pas responsable du spam pendant son temps à Twitter.

Sur une base $/bot, cette offre est géniale – Elon Musk (@elonmusk) 1er septembre 2022

Les avocats de Zatko disent qu’il n’a jamais choisi de rendre publiques ses accusations au profit de Musk, bien que Twitter ne soit pas d’accord. Les avocats de la société affirment que, tout comme l’argument du compte de spam, Musk saute sur les allégations comme un moyen d’échapper à un accord qu’il a accepté sans d’abord faire preuve de diligence raisonnable.

Les avocats de Twitter ont également souligné un SMs envoyé par Musk à son banquier chez Morgan Stanley le 3 mai qui disait: « Ralentissons quelques jours […] cela n’aura aucun sens d’acheter Twitter si nous nous dirigeons vers la troisième guerre mondiale. »

« C’est pourquoi M. Musk ne voulait pas acheter Twitter, ce truc sur les bots, mDAU [monetizable daily active users] et Zatko n’est qu’un prétexte », a déclaré William Savitt, représentant Twitter. Il a déclaré que si le juge autorise l’ajout du témoignage de Zatko, le procès de cinq jours devrait toujours se poursuivre à la date prévue du 17 octobre.

Zatko a affirmé que Twitter avait violé son accord de 2011 avec la FTC en ne maintenant pas de plan de sécurité complet. Il a également déclaré que des cadres supérieurs se livraient à des communications trompeuses et/ou trompeuses affectant les membres du conseil d’administration, les utilisateurs et les actionnaires, et que le PDG Parag Agrawal lui avait demandé de fournir des documents faux et trompeurs.

Twitter veut forcer Musk à acheter la société au prix précédemment convenu de 54,20 $ par action. Le cours de son action est actuellement de 38,65 $.