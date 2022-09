Apple lance une nouvelle application de certification GymKit pour stimuler l’adoption et améliorer la stabilité

La plate-forme GymKit d’Apple pour jumeler votre Apple Watch à l’équipement de gym s’est lentement développée depuis son lancement en 2017. Ce fut un processus graduel et qui s’est déroulé sans grande fanfare. Maintenant, dans l’espoir d’inciter davantage de fabricants d’équipements à ajouter la prise en charge de GymKit, Apple a lancé une nouvelle application GymKit Certification Assistant pour rationaliser le processus d’approbation.

La nouvelle application GymKit Certification Assistant a été ajoutée à l’App Store aujourd’hui, selon Netcost-security.fr sources. L’application est distribuée sous le compte développeur d’Apple, mais elle n’est actuellement pas répertoriée. Cela indique que vous ne pouvez pas le trouver dans l’App Store via la recherche ou en visitant la page de compte d’Apple. Au lieu de cela, il n’est accessible que via un lien direct.

La description d’Apple pour la nouvelle application est courte et douce :

Pour une utilisation par les titulaires de licence MFi uniquement. Utilisez l’assistant de certification GymKit pour tester l’appariement, la connexion et les exigences clés supplémentaires pour l’équipement de fitness que vous avez développé pour intégrer la technologie GymKit.

L’application est destinée aux fabricants d’équipements pour tester le fonctionnement de leurs produits avec la plateforme GymKit. L’application guide les entreprises tout au long du processus de test de la connectivité NFC, de l’exactitude des données et de la vérification de l’exactitude des informations affichées aux utilisateurs.

Il est probable qu’Apple distribuait cette application en privé à ses partenaires GymKit dans le passé. L’ajout de l’application à l’App Store facilite ce processus et pourrait signaler qu’Apple cherche à accélérer la vitesse de lancement des nouveaux produits GymKit.

De plus, l’application peut aider les entreprises d’équipement à résoudre les bugs avec leur intégration GymKit après avoir lancé la fonctionnalité. Les entreprises peuvent voir des informations spécifiques et détaillées sur la connectivité Bluetooth et NFC pour aider à déterminer pourquoi certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas comme prévu.

La prise de Netcost-security.fr

Que cette nouvelle application GymKit Certification Assistant conduise ou non à une adoption plus large de GymKit est en suspens. J’espère que c’est le cas, car la disponibilité de GymKit est encore assez rare en ce moment.

En guise de rappel, GymKit est la plate-forme d’Apple qui permet aux utilisateurs de coupler leur Apple Watch à des machines de gym telles que des tapis roulants, des elliptiques, des escaliers, etc. Les mesures entre l’Apple Watch et la machine de gym sont partagées, combinant les données de la machine avec des détails tels que la fréquence cardiaque et les calories brûlées de la montre.

L’idée est que la combinaison de cela conduit à un suivi de la condition physique plus précis pour les utilisateurs d’Apple Watch. Il rationalise également le processus d’arrêt, de démarrage et de pause des entraînements aux deux extrémités du processus.

