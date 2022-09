Comment AirPods Pro 2 pourrait voler la vedette lors de l’événement Apple de demain

Les AirPods Pro 2 seraient l’une des nombreuses annonces que nous verrons lors de l’événement Apple de demain. Trois ans après la sortie des AirPods Pro originaux, Apple s’apprête à les suivre avec une nouvelle génération. Les changements ne sont pas dramatiques, mais je pense que les AirPods Pro 2 pourraient facilement se démarquer comme l’une des plus grandes annonces de demain.

À quoi s’attendre des AirPods Pro 2

Encore une fois, les AirPods Pro 2 ne devraient pas être une refonte radicale par rapport à la version de première génération. Au départ, la rumeur disait qu’ils pourraient présenter un nouveau design sans tige avec une gamme de fonctionnalités de suivi de la santé et de la forme physique. Cette conception, cependant, a été décrite comme quelque chose qui serait difficile à réaliser compte tenu de la quantité de technologie à l’intérieur de chacun des bourgeons AirPods Pro.

En tant que tel, des rapports plus récents suggèrent que les AirPods Pro 2 présenteront une conception similaire ou identique à la première génération. Cela indique que nous aurons le même design intra-auriculaire avec plusieurs tailles d’embouts et tiges qui offrent un accès rapide aux commandes de lecture.

La conception restant la même, il existe deux domaines d’intérêt pour les AirPods Pro 2. Premièrement, Apple aurait mis à niveau le boîtier de charge pour offrir une poignée de nouvelles fonctionnalités utiles. Tout d’abord, le boîtier comprendra probablement de nouveaux trous de haut-parleur qui s’intégreront à l’application Find My.

Sur le côté du boîtier AirPods Pro 2, il y aurait de nouveaux connecteurs pour attacher des sangles au boîtier. Il existe actuellement un certain nombre d’accessoires tiers pour AirPods Pro qui offrent une sangle intégrée, ce qui représente un autre moyen de réduire les risques de perte de votre étui AirPods.

Au-delà du boîtier de charge, les AirPods Pro proposeraient plusieurs mises à niveau de composants mettant l’accent sur une lecture audio de meilleure qualité. Ming-Chi Actu a déclaré que les AirPods Pro 2 seront les premiers produits AirPods d’Apple à offrir une prise en charge de la lecture audio sans perte.

Selon Actu, les AirPods Pro 2 prendront en charge le format Apple Lossless, ou ALAC, pour la lecture audio. Cela vient après qu’Apple ait ajouté la prise en charge de la lecture sans perte à Apple Music il y a plus d’un an. Dans l’état actuel des choses, aucun des modèles AirPod actuels ne prend en charge la fonctionnalité en raison des limitations Bluetooth.

En plus des reportages de Actu, Netcost-security.fr Des sources ont confirmé que la prochaine génération d’AirPods Pro – nom de code B698 – comportera la prochaine version de la puce H1, le propre processeur audio d’Apple. Il existe également des preuves de la prise en charge du nouveau codec LC3, qui améliorera les appels audio, l’efficacité et la stabilité des appareils Bluetooth.

Ces améliorations peuvent ne pas ressembler à des mises à niveau majeures, mais je pense qu’elles seront toutes réunies pour apporter une amélioration significative à l’expérience AirPods Pro.

Le point de vue de Netcost-security.fr : les AirPods Pro 2 pourraient voler la vedette

Les AirPods Pro sont l’un de mes produits Apple les plus utilisés. J’adore le design, l’ajustement intra-auriculaire, les commandes sur la tige, l’intégration profonde avec l’écosystème Apple, et bien plus encore. Mais les AirPods Pro tels qu’ils existent aujourd’hui ne sont pas parfaits. Même au-delà d’un programme de rappel de service de longue durée en raison de divers «problèmes de son», certaines bizarreries doivent être corrigées.

Les AirPods Pro sont alimentés par le chipset H1 personnalisé d’Apple, qui a été introduit pour la première fois en 2019. Depuis lors, chaque version d’AirPods est alimentée par la même puce H1, y compris les AirPods Max ultra-premium ainsi qu’un certain nombre de produits Beats.

La rumeur selon laquelle la puce H2 marquerait la première nouvelle puce audio Apple depuis lors, et j’ai de grands espoirs compte tenu de l’écart de trois ans entre les lancements.

En plus des améliorations de la qualité audio, j’espère également des améliorations importantes dans des domaines tels que la stabilité, la durée de vie de la batterie et la vitesse de connexion. La puce H1 est déjà une amélioration majeure par rapport au Bluetooth traditionnel. En tant que tel, je m’attends à ce que la combinaison d’une puce H2 améliorée et du nouveau codec Bluetooth LC3 soit une amélioration significative.

Outre les améliorations apportées à la stabilité, aux performances et à la qualité audio, l’ajout de haut-parleurs au boîtier AirPods Pro constituera une autre amélioration de la qualité de vie. Si vous avez déjà égaré votre étui AirPods Pro sans vos AirPods à l’intérieur, je suis sûr que vous savez qu’il peut être presque impossible à localiser. Pouvoir « pinger » le cas depuis l’application Find My rendra ce processus beaucoup plus facile.

Il y a d’autres choses sur ma liste de souhaits AirPods Pro 2 qui seraient de bonnes surprises. J’aimerais voir une sorte de fonction de suivi de la santé ou de la condition physique. Je suis très intrigué par ce qu’Apple pourrait faire dans cet espace, en particulier lorsqu’il est combiné avec les données de l’Apple Watch. L’amélioration de la durabilité et de la longévité figure également en tête de ma liste. La durée de vie de la batterie des AirPods Pro diminue actuellement à un rythme assez rapide après la première année.

Et comme tout le monde, j’aimerais voir les AirPods Pro passer à l’USB-C pour le chargement, mais cela ne semble pas se produire avant l’année prochaine.

En fin de compte, même si certains pourraient être déçus que les AirPods Pro 2 n’aient pas de nouveau design, je suis plus que satisfait de ce que les rumeurs disent que nous aurons cette année. Avec la fréquence à laquelle j’utilise AirPods Pro, des améliorations significatives de la qualité de vie seront plus que suffisantes pour me faire mettre à niveau.

En fait, j’ajouterais égoïstement que je serais inquiet si Apple prévoyait une conception majeure d’AirPods Pro, simplement parce que le design (form factor) actuel fonctionne si bien pour moi.

Que pensez-vous des AirPods Pro 2 ? Prévoyez-vous une mise à niveau cette année ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

