Trois fonctionnalités que l’iPhone 14 Pro Max aura que l’iPhone 14 Plus n’aura pas

Apple est sur le point d’organiser demain son prochain événement spécial « Far out » et la société devrait présenter une variété de nouveaux produits. Parmi eux, il y a toute la gamme iPhone 14, qui est censée avoir quatre modèles différents : iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

En ce qui concerne l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 Pro Max, ils partageront la même taille d’écran, mais c’est à peu près tout. Lisez la suite pendant que nous détaillons trois fonctionnalités que l’iPhone 14 Pro Max aura et que l’iPhone 14 Plus n’aura pas.

Nouvelles technologies d’affichage

Cela fait un moment qu’Apple n’a pas introduit un nouvel iPhone avec la marque « Plus », mais cela est sur le point de changer. Cette année, la rumeur veut qu’Apple abandonne la taille mini de l’iPhone, il n’y aura donc pas d’iPhone 14 mini. Au lieu de cela, Apple devrait annoncer l’iPhone 14 de 6,1 pouces et un nouvel iPhone 14 Plus de 6,7 pouces.

Vous avez peut-être remarqué que l’iPhone 14 Plus aura la même taille d’écran que l’iPhone 13 Pro Max (et éventuellement l’iPhone 14 Pro Max, qui devrait conserver la même taille d’écran que la génération actuelle). Cependant, les similitudes entre ces deux modèles s’arrêtent là.

Alors que l’iPhone 14 Plus utilisera la même technologie d’affichage que l’iPhone 13 avec un panneau OLED à 60 Hz, les capacités d’affichage de l’iPhone 14 Pro Max iront au-delà.

Sur la base de multiples preuves et rumeurs, l’iPhone 14 Pro Max aura un nouveau design d’affichage sans l’encoche en haut de l’écran. Apple remplacera l’encoche par une découpe en forme de pilule qui abrite les capteurs Face ID et la nouvelle caméra frontale.

Plus que cela, l’iPhone 14 Pro Max aura un écran ProMotion avec des taux de rafraîchissement allant de 120 Hz à 1 Hz. En conséquence, le modèle d’iPhone le plus cher aura pour la première fois un affichage permanent, de sorte qu’il affichera certains éléments visuels à l’écran même lorsqu’il est « éteint », tout comme l’Apple Watch.

Puce A16

Chaque année, Apple présente de nouveaux modèles d’iPhone avec une nouvelle puce plus rapide. Cette fois, cependant, certains modèles d’iPhone peuvent ne pas avoir de toute nouvelle puce. Comme corroboré par Netcost-security.fr plus tôt cette année, les modèles d’iPhone 14 de milieu de gamme seront alimentés par l’A15 Bionic, tandis que seuls les modèles 14 Pro auront la nouvelle puce A16.

A15 est la puce présente dans la gamme iPhone 13. Et tandis que les rumeurs indiquent que l’iPhone 14 aurait une version améliorée de la puce A15 Bionic avec plus de RAM et peut-être un meilleur GPU, c’est toujours le même processeur que l’iPhone de l’année dernière. Les consommateurs qui veulent les meilleures performances du marché devront payer plus pour l’iPhone 14 Pro ou l’iPhone 14 Pro Max avec la puce A16.

Bien sûr, nous devrons attendre de mettre la main sur les deux modèles pour avoir une meilleure idée de la différence de performances entre l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 Pro Max dans des scénarios réels.

Améliorations importantes de la caméra

Un rapport récent a suggéré que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus subiront des modifications matérielles mineures en ce qui concerne les caméras. Cependant, les mises à niveau majeures devraient être exclusives à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max.

Par exemple, les modèles d’iPhone 14 Pro devraient comporter un nouvel objectif large de 48 MP (par rapport à l’objectif actuel de 12 MP) qui permettra de nouvelles capacités vidéo, telles que la vidéo 8K pour la première fois sur un iPhone. Les rumeurs suggèrent également que l’objectif ultra-large des modèles 14 Pro aura un capteur plus grand pour capturer plus de lumière, ce qui devrait se traduire par de meilleures photos et vidéos dans des scénarios de faible luminosité.

Sans oublier que des fonctionnalités telles que les photos ProRAW et les vidéos ProRes sont exclusives aux modèles Pro. Donc, si vous êtes un grand fan de photographie, vous devriez probablement opter pour l’iPhone 14 Pro Max au lieu de l’iPhone 14 Plus.

Au final

Ainsi, comme vous pouvez le voir, bien qu’Apple offre aux consommateurs moins exigeants la possibilité d’acheter un téléphone à écran plus grand avec l’iPhone 14 Plus, ceux qui veulent le meilleur matériel finiront probablement par acheter un modèle 14 Pro. Mais qu’en est-il de vous ? Laquelle allez-vous choisir ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Il convient de noter que l’événement « Far out » d’Apple commence à 10h PT, et Netcost-security.fr aura une couverture complète de toutes les annonces.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :