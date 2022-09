Samsung annonce officiellement Android 12L et One UI Watch 4.5 pour les appareils plus anciens

Le mois dernier, Samsung a lancé sa nouvelle génération de montres pliables et intelligentes. Oui, je parle des séries Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Watch 5. Le nouveau pliable est livré avec la mise à niveau logicielle One UI 4.1.1 basée sur Android 12L, tandis que la série Galaxy Watch 5 fonctionne sur la One UI Watch 4.5 basée sur wearOS 3.5. Et maintenant, l’entreprise a officiellement confirmé ce nouveau logiciel arrive sur les anciens modèles.

À partir d’aujourd’hui, One UI 4.1.1 commencera à être déployé sur le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Au-delà des pliables de l’année dernière, la mise à jour sera également publiée pour le Galaxy Z Fold 2, le Galaxy Z Fold d’origine et le Galaxy Retournement Z (5G).

Samsung teste la mise à jour One UI Watch 4.5 sur la Galaxy Watch 4 de l’année dernière depuis quelques mois. La semaine dernière, la version stable a été mise en ligne pour les utilisateurs qui ont opté pour le programme bêta. Et le moment est venu pour la sortie publique, si vous utilisez la Galaxy Watch 4 ou 4 Classic, vous recevrez cette semaine la nouvelle mise à jour wearOS 3.5 basée sur One UI Watch 4.5.

Les deux logiciels sont livrés avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, en parlant de One UI 4.1.1, puis la mise à niveau se déroule avec de nouvelles fonctionnalités multitâches avec des options multi-fenêtres, écran partagé et affichage contextuel, une nouvelle barre des tâches avec une application plus rapide prise en charge de la commutation et d’autres fonctionnalités, prise en charge de l’ouverture de plusieurs fenêtres depuis n’importe où à l’aide de gestes de glisser-déposer.

La mise à jour apporte également une prise en charge à double aperçu de l’application appareil photo pour le Galaxy Z Fold et des améliorations de la fonction Quick Take sur le téléphone à clapet. Outre ces fonctionnalités, la mise à jour s’accompagne de nombreuses autres améliorations.

Passant aux fonctionnalités de la Galaxy Watch 4, le nouveau logiciel propose de nouvelles options de personnalisation, six nouveaux cadrans de montre disponibles sur la nouvelle Galaxy Watch 5, un nouveau clavier QWERTY, etc.

Le nouveau logiciel poussera également certaines des fonctionnalités de la Galaxy Watch 5 vers la Galaxy Watch 3 et la Galaxy Watch Active2. Samsung confirme également que les fonctionnalités BP et ECG seront étendues à la Galaxy Watch 3 et à la Galaxy Watch Active 2 sur 24 marchés.

Ainsi, que vous possédiez un Galaxy Z Fold, Z Flip ou une Galaxy Watch, votre gadget intelligent recevra bientôt une nouvelle mise à niveau logicielle riche en fonctionnalités, une fois le nouveau logiciel disponible, vous recevrez la notification OTA sur votre appareil.

