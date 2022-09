Hogwarts Legacy vous permet déjà de choisir une Maison et d’obtenir des récompenses exclusives, comment ça se passe ?

Tout le monde sait qu’à l’âge de 11 ans, les enfants dotés du don de magie reçoivent la carte de Poudlard, ou du moins c’est ce qui se passe dans le monde imaginaire imaginé par le britannique JK Rowling. Le prochain jeu vidéo de la saga n’est plus qu’à quelques mois de son lancement et Warner Bros. Games a lancé sa campagne de communication. Bien que Hogwarts Legacy ne soit mis en vente qu’en février, il est déjà possible d’enfiler le Choixpeau magique pour déterminer la Maison dans laquelle se retrouvera votre protagoniste. Comment est-il fait? Lier deux comptes.

Les joueurs qui terminent ce processus simple pourront choisir leur maison et leur baguette et importer leur décision dans le jeu lors de sa sortie. De cette façon, vous saurez déjà à l’avance si le sorcier ou la sorcière que vous gérez est à Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serdaigle. Comme si cela ne suffisait pas, en liant les comptes de la BM. Games et le Fan Club Harry Potter, vous obtiendrez des récompenses sous forme d’objets que vous pourrez utiliser pendant le jeu.

Comment lier le compte WB. Jeux et Fan Club Harry Potter

Si vous n’avez pas de compte WB. Jeux, créez-en un ici ; celle du Harry Potter Fan Club, dans cet autre lien. Accédez ensuite à ce lien. Vous devrez vous connecter avec le compte Harry Potter Fan Club. Suivez les étapes indiquées dans le processus

Hogwarts Legacy est une aventure aux touches RPG conçue par WB. Avalanche, un studio qui a travaillé ces dernières années pour façonner un projet ambitieux qui verra enfin le jour. Après plusieurs retards, son lancement est prévu pour le 10 février sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. La version Nintendo Switch n’a pas encore de date, mais de Warner Bros. Games, ils assurent qu’ils l’annonceront bientôt. Ce qui a été confirmé, c’est qu’il ne sera pas possible de jouer au Quidditch, le sport des sorciers.

Source | WB. Jeux