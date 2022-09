Comment jouer en coopération locale dans Halo Infinite sur Xbox

Il faut reconnaître que la communauté des joueurs est l’une de celles qui montre le plus de ressources lorsqu’il s’agit de se mettre au travail pour améliorer un produit qui a atteint les stores avec moins d’options. Sur PC, grâce aux mods, il est possible de faire de la magie, même si sur consoles les choses sont beaucoup plus limitées. Heureusement, cela n’a pas été le cas cette fois avec Halo Infinite, l’un des jeux avec une communauté multijoueur importante.

Pas de coopérative locale

Avant Internet, la façon normale de jouer à un jeu avec un ami était de connecter une deuxième manette à la console et de choisir le mode deux joueurs. Avec l’arrivée du monde en ligne et du multijoueur, les entreprises ont préféré concentrer tous leurs efforts sur ces fonctions, laissant de côté cette vieille coutume de diviser l’écran (split screen) qui déclenchait d’authentiques batailles rangées dans des sessions de jeu sans fin.

D’ailleurs, 343 Industries elle-même, à l’origine de la franchise Halo, n’a pas hésité à annoncer qu’elle ne consacrerait aucun effort au développement d’une coopérative locale avec une phrase qui résonne désormais dans la tête des fans du jeu : « Afin d’améliorer et Pour accélérer le développement continu du service en ligne et pour mieux répondre aux commentaires et aux mises à jour des joueurs, nous avons réaffecté les ressources du studio et ne travaillons plus sur un mode coopératif en écran partagé pour la campagne locale. »

La communauté devait donc faire quelque chose, vous ne pensez pas ?

Comment jouer en coopération locale avec Halo Infinite

Comme on vous le dit, les joueurs ont trouvé le moyen de le faire sans que 343 Industries n’y soient pour rien, puisqu’à travers une petite erreur de jeu, il est possible de forcer une Xbox Series X ou S à ouvrir un écran partagé pour jouer en coopératif. avec un ami qui est revenu à la maison. Vous ne le croyez pas ? Regardez les preuves qui ont commencé à arriver sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Suite à cela, voici un tutoriel rapide sur la façon de jouer #HaloInfinite Splitscreen Coop utilisant un problème de menu trouvé par @Zeny_IC! (Un peu d’effort, mais il est 2h du matin, je suis fatigué, et il contient tout ce que vous devez savoir pour bricoler ! 😆) pic.twitter.com/x0VAYW2tUh – Création Halo (@HaloCreation) 3 septembre 2022

Si vous osez essayer cette coopérative locale qui est apparue de manière surprenante dans Halo Infinite pour Xbox Series X ou S, il vous suffit de suivre les étapes suivantes que nous détaillons.

Allez dans le menu de la campagne et chargez une sauvegarde de jeu que vous avez.

Maintenant, cliquez sur Play et ayez la liste d’amis à portée de main et localisée.

Au moment où vous voyez le message « charger la carte » en bas, accédez à cette liste d’amis et rejoignez tous ceux qui disent que c’est dans le menu de la console, pas dans le jeu.

Vous devez maintenant quitter l’équipe que vous avez créée (Fireteam).

Allez maintenant dans l’option Serveur que vous verrez ci-dessous et une fois à l’intérieur, sélectionnez Hors ligne.

Allumez maintenant une autre manette de jeu que vous avez couplée à votre console et choisissez un profil d’utilisateur parmi ceux connectés à votre Xbox.

Enfin, appuyez sur l’option Jouer et vous démarrerez la coopérative locale en écran partagé.

Pour le moment, ce problème est opérationnel, mais nous n’excluons pas que 343 Industries prenne la décision de le corriger et de le fermer bientôt… bien que la réponse qu’ils auraient des utilisateurs serait pire et qu’ils préfèrent le laisser tel quel. . Ou non?