Le connecteur Lightning d’Apple a été introduit il y a 10 ans, et il pourrait ne pas survivre à l’iPhone 15

Il y a 10 ans, Apple était encore sur le point de présenter l’iPhone 5, donc pratiquement tous les iPhone et iPad de l’époque s’appuyaient encore sur l’ancien connecteur iPod à 30 broches. En septembre 2012, Apple a annoncé le connecteur Lightning avec la promesse d’être un « connecteur moderne pour la prochaine décennie ». Une décennie plus tard, il semble que Lightning ne survivra pas à l’iPhone 15.

L’ère pré-foudre

Avant l’iPhone, l’iPod était le seul appareil portable d’Apple, et il avait un connecteur propriétaire à 30 broches qui a été introduit pour la première fois avec l’iPod 2003 (les deux premières générations avaient un connecteur FireWire qui n’était compatible qu’avec les Mac).

Naturellement, l’iPhone a été annoncé avec le même connecteur 30 broches que l’iPod, afin qu’il puisse profiter de l’écosystème d’accessoires déjà disponibles sur le marché. Au début, cela n’a jamais été un problème pour la plupart des utilisateurs, d’autant plus que l’iPhone était une niche. Si vous aviez un iPod, vous étiez déjà assez familier avec ce connecteur.

Mais ensuite, l’iPhone a évolué tandis que l’iPod a lentement rencontré sa fin. Et comme les smartphones devenaient plus minces et que les entreprises travaillaient sur de meilleurs appareils photo et batteries, certaines choses devaient changer. Et c’est alors qu’intervient Lightning.

Le connecteur pour la prochaine décennie

Le connecteur Lightning a été dévoilé sur scène par Phil Schiller, alors responsable marketing d’Apple. Contrairement au connecteur 30 broches, Lightning est beaucoup plus compact et réversible, ce qui le rend beaucoup plus intuitif que son prédécesseur. Pour rendre la transition plus transparente, Apple a même introduit un adaptateur 30 broches vers Lightning.

Étant donné que Lightning est 80% plus petit que le connecteur à 30 broches, cela a libéré plus d’espace interne dans les appareils pour d’autres composants – une excuse qu’Apple a également utilisée pour se débarrasser de la prise casque des années plus tard.

Lightning a été rapidement ajouté à d’autres produits Apple. Un mois après le lancement de l’iPhone 5, Apple a également annoncé l’iPad 4 et le premier iPad mini, tous deux dotés d’un connecteur Lightning. L’iPod nano de septième et dernière génération comportait également le connecteur Lightning, ainsi que l’iPod touch de cinquième génération. Après cela, aucun autre produit Apple n’a été livré avec le connecteur à 30 broches. Ce fut une transition rapide.

Personnellement, j’étais super enthousiasmé par le connecteur Lightning lorsque j’ai mis la main sur l’iPhone 5. Et il se sentait bien mieux que l’ancien connecteur iPod. Il était également nettement meilleur que le connecteur Micro-USB, qui était la norme pour les autres appareils mobiles à l’époque. Mais le temps a passé et l’industrie a recommencé à changer. Mais cette fois, pas pour les utilisateurs d’iPhone.

USB-C

Tout comme les smartphones évoluaient et devenaient plus minces, les entreprises technologiques essayaient également de faire de même avec les ordinateurs, en particulier les ordinateurs portables. Puis, en 2014, le consortium responsable de la norme USB (dont Apple fait partie) a introduit l’USB-C. Une nouvelle version plus moderne de la norme USB avec un tout nouveau connecteur plus rapide, plus petit et réversible.

Il n’a pas fallu longtemps à Apple pour présenter son premier produit avec USB-C : le MacBook 2015. C’était l’ordinateur portable le plus fin d’Apple, et il avait un seul port USB-C. Bien que le MacBook ait été abandonné, son héritage est toujours présent dans plusieurs autres produits Apple. Et une partie de cet héritage est USB-C.

Apple a fait l’éloge de l’USB-C pour sa polyvalence car il prend en charge les normes USB précédentes, DisplayPort, HDMI, VGA, Ethernet et même la transmission de puissance dans un seul câble. Sur son site Web, Apple a fièrement déclaré avoir contribué au développement d’une « nouvelle norme de connectivité universelle ». Mais contrairement à Lightning, il a fallu plus de temps à Apple pour intégrer l’USB-C à ses autres produits, même s’il était vendu comme le connecteur du futur.

En 2016, il était temps pour le MacBook Pro de se doter de l’USB-C. En 2018, Apple a introduit le connecteur sur le MacBook Air et l’iPad Pro. L’USB-C est désormais présent dans toute la gamme de Mac. Quant à l’iPad, le modèle d’entrée de gamme est toujours le seul à s’appuyer sur le connecteur Lightning, même si nos sources suggèrent que cela est sur le point de changer.

Apple a également remplacé les câbles Lightning vers USB-A par des câbles Lightning vers USB-C. Cependant, ses accessoires et tous les modèles d’iPhone utilisent toujours le connecteur Lightning. D’autre part, l’USB-C étant une norme ouverte, il existe désormais une grande variété d’appareils utilisant l’USB-C sur le marché. Il est devenu un nouveau standard pour les ordinateurs, les tablettes, les smartphones et les accessoires.

Et après?

Avoir un connecteur dédié pour l’iPhone ne semblait jamais être un problème il y a 10 ans. Cependant, Lightning semble aujourd’hui plus daté que jamais. Pour les personnes qui ont déjà un Mac et un iPad avec USB-C, sans parler d’autres appareils comme des écouteurs et des contrôleurs de jeu, devoir garder un câble Lightning pour un seul produit dans votre maison semble totalement désuet.

Dans le même temps, Lightning fait désormais face aux limites de la technologie. Le connecteur utilisé dans l’iPhone est toujours basé sur la norme USB 2.0, qui est beaucoup plus lente que l’USB 3.0. À l’ère de la vidéo 4K ProRes qui génère des fichiers volumineux, Lightning est devenu un cauchemar pour les utilisateurs Pro. Il manque également les vitesses de charge ultra rapides prises en charge par USB-C.

Mais l’iPhone obtiendra-t-il un jour l’USB-C ? Pourquoi Apple hésite-t-il à abandonner le connecteur Lightning ?

Eh bien, seule l’entreprise a les réponses à cela, mais on peut facilement supposer qu’Apple gagne encore beaucoup d’argent avec Lightning. En effet, puisqu’il s’agit d’un connecteur propriétaire, les fabricants tiers sont tenus de payer des frais de licence à Apple. Et les propres accessoires Lightning d’Apple ne sont pas vraiment bon marché.

Alors que l’iPhone 14 devrait toujours conserver Lightning, le connecteur d’Apple pourrait ne pas survivre à l’iPhone 15. Plus tôt cette année, l’Union européenne a décidé de rendre obligatoire que chaque smartphone et tablette vendus dans les pays européens aient un connecteur USB-C. D’autres pays comme le Brésil, l’Inde et même les États-Unis ont envisagé la même chose.

En fin de compte, peut-être que Phil Schiller avait raison. Lightning était le connecteur des 10 dernières années. Car dans les 10 prochaines, Apple pourrait être contraint de mettre un terme à son connecteur propriétaire.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :