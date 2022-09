Lenovo annonce de nouvelles lunettes AR qui fonctionnent avec l’iPhone avant le casque d’Apple

Nous avons beaucoup entendu parler du premier casque de réalité mixte d’Apple, qui devrait être introduit l’année prochaine. Mais alors que ce jour n’arrive pas, Lenovo a annoncé ses nouvelles lunettes AR « T1 » qui, étonnamment, fonctionnent avec iPhone, iPad et même Mac.

Découvrez les lunettes Lenovo T1

Lenovo Glasses T1 est la réponse de l’entreprise pour rendre cette catégorie de produits prête pour les masses. Le design est assez simple et n’a rien de révolutionnaire. Ce sont juste des lunettes noires avec des verres spéciaux. En fait, l’entreprise le vend comme « votre solution d’affichage mobile personnelle », car il ne fonctionne que lorsqu’il est connecté à un autre appareil.

Le matériel des nouvelles lunettes AR de Lenovo n’est pas vraiment impressionnant, mais il semble suffisant pour la plupart des situations. Il dispose de deux panneaux Micro OLED avec une résolution de 1080p chacun qui affichent du contenu Full HD avec une fréquence d’images de 60 Hz. Il est également certifié pour la faible lumière bleue et la réduction du scintillement pour un meilleur confort oculaire.

Selon Ars Technica, qui a pu essayer un prototype des Lenovo Glasses T1, le niveau de luminosité est raisonnable et les couleurs sont éclatantes, sans compter que l’interface et les textes sont suffisamment « clairs ». Cependant, le rapport note également que le contrôle des lunettes peut parfois sembler gênant, car vous le faites via un autre appareil.

Pour rendre l’appareil moins cher, les nouvelles lunettes de Lenovo n’ont pas de processeur intégré. C’est pourquoi l’appareil nécessite une connexion à un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Il peut être connecté à un appareil compatible via un câble USB-C, et Lenovo indique qu’un adaptateur sera disponible pour les utilisateurs d’iPhone.

Bien sûr, cela finit par restreindre ce que vous pouvez faire avec les lunettes. Lenovo affirme que le produit est axé sur les utilisateurs qui souhaitent étendre ce qu’ils voient sur leur ordinateur ou leur smartphone pour une expérience plus immersive. Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour regarder un film ou jouer à des jeux. Les lunettes disposent également de haut-parleurs intégrés, au cas où vous vous poseriez la question.

Prix ​​et disponibilité

Les nouvelles lunettes de Lenovo seront lancées plus tard cette année en Chine et arriveront sur des « marchés sélectionnés » en 2023. La société n’a pas donné de détails sur les prix, mais un représentant de la société a déclaré Ars Technica que le produit devrait coûter moins de 500 $.

Pendant ce temps, Apple aurait travaillé sur deux nouveaux produits AR/VR. En plus de son casque de réalité mixte, qui devrait coûter jusqu’à 3 000 $ en raison de son matériel haut de gamme, la société prévoit également d’introduire ses propres lunettes AR à l’avenir.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :