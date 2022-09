Call of Duty, Diablo et Overwatch se dirigent vers Game Pass alors que l’accord d’Activision fait l’objet d’un test plus approfondi au Royaume-Uni

Vue d’ensemble : Alors que les autorités antitrust de plusieurs pays poursuivent leur inspection de l’acquisition sans précédent d’Activision Blizzard par Microsoft, les régulateurs britanniques ont exprimé de profondes inquiétudes. Alors que de nombreuses discussions autour de l’accord se sont concentrées sur Call of Duty et les consoles, l’enquête antitrust britannique met en évidence ses effets possibles sur les marchés croissants des jeux en nuage et des abonnements.

Jeudi, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a exprimé sa crainte que l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft ne nuise à la concurrence sur plusieurs marchés du jeu. Si Microsoft ne soumet pas de proposition pour répondre aux préoccupations de la CMA d’ici le 8 septembre, l’organisation déplacera son enquête dans une deuxième phase et examinera l’accord avec un plus grand test.

Dans le cadre de la phase 2, la CMA nommerait un groupe indépendant pour étudier de plus près la probabilité que l’acquisition puisse nuire à la concurrence. Le tiers examinerait également les dossiers internes des deux sociétés.

Après avoir commencé sa première enquête en juillet, la CMA a exprimé des préoccupations similaires à celles que Sony a publiées en réponse à une enquête brésilienne sur l’accord. L’un des principaux problèmes est que Microsoft pourrait tirer parti de Call of Duty – l’une des plus grandes franchises de l’industrie – à son avantage contre la console PlayStation de Sony.

Microsoft a de nouveau déclaré son intention de continuer à publier des jeux Call of Duty sur PlayStation dans une mise à jour jeudi sur ses plans pour Activision Blizzard. Dans cet article, le patron de Xbox, Phil Spencer, a confirmé que les utilisateurs verraient des jeux Activision Blizzard comme Call of Duty, Overwatch et Diablo sur Game Pass et Xbox Cloud si l’accord était conclu. Les services d’abonnement et cloud de Microsoft sont également les principales sources de l’avertissement de la CMA.

Le régulateur britannique pense que le maintien de certaines des plus grandes franchises de jeux sur PC sur Game Pass et Xbox Cloud pourrait rendre la concurrence trop difficile pour tout autre abonnement ou démarrage de service cloud. Si les régulateurs approuvent l’acquisition, les joueurs pourraient être en mesure de jouer presque instantanément à des jeux comme Call of Duty Warzone ou Overwatch 2 sur Xbox Cloud après une simple recherche Google, que ce soit sur un PC ou un appareil mobile.

Auparavant, Microsoft avait admis devant le Conseil administratif brésilien pour la défense économique que les PlayStations se vendaient largement mieux que les Xbox. La société a également affirmé que Sony craignait les nouveaux abonnements au modèle commercial et les jeux en nuage présents. L’abonnement PlayStation Plus de Sony inclut le cloud gaming. Cependant, contrairement à Microsoft, Sony ne permet pas aux abonnés de diffuser tous ses derniers titres phares, et ne propose pas non plus de jeux en nuage via des navigateurs Web.