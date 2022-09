Samsung a présenté le moniteur que vous attendiez depuis des années

La nouvelle Odyssey passe à l’OLED

La gamme Odyssey de Samsung est l’une des plus utilisées par les utilisateurs exigeants qui s’affrontent dans les jeux vidéo. Cependant, les Coréens veulent renforcer leur position dominante, et pour cela, ils ont conçu un nouveau moniteur qui améliore considérablement ce que nous avions déjà sur la table.

Il s’appelle Samsung Odyssey OLED G8 (G85SB), et c’est le premier moniteur de jeu de l’entreprise avec un panneau OLED. L’Odyssey OLED G8 conservera toutes les caractéristiques de cette gamme de produits, sans renoncer à aucun de ses points forts. Ce nouveau périphérique conservera son design ultra fin et ses finitions de haute qualité. Le panneau a une diagonale de 34 pouces, et la technologie OLED ne sera pas un facteur limitant en termes de taux de rafraîchissement, puisqu’il aura une fréquence de 175 Hz et un temps de réponse de seulement 0,1 milliseconde.

Conception ultra large et HDR 400

L’OLED G8 présente une conception Ultrawide avec une résolution QHD de 3 440 x 1 440 pixels. Son rapport d’aspect est de 21:9, et la meilleure chose à propos de ce produit est le contraste, car en incluant la technologie OLED, le rétroéclairage n’est pas nécessaire. Par conséquent, les tons noirs peuvent être correctement présentés avec une grande profondeur. L’appareil est certifié VESA DisplayHDR 400 True Black, garantissant que le contenu apparaîtra vif et réaliste avec une reproduction précise des couleurs et des contrastes. Selon Samsung, ce moniteur est également capable de restituer 99,3% de la gamme DCI-P3.

Courbure pour ne jamais perdre le focus

Comme si cela ne suffisait pas, le Samsung Odyssey OLED G8 ne renonce pas non plus à sa courbure 1800R, qui sert surtout à améliorer l’immersion dans les jeux vidéo. La fluidité des jeux sera également portée par leur temps de réponse, une caractéristique dans laquelle la technologie AMD FreeSync Premium joue un rôle important.

Smart Hub sera également le protagoniste

Enfin, ce nouveau moniteur comprend également le meilleur de la gamme Smart Monitor. Ceux qui parviennent à se procurer cet appareil pourront jouer directement sur le moniteur sans avoir besoin de connecter un autre ordinateur ou console. C’est grâce à l’ajout de fonctionnalités intelligentes, et les joueurs pourront profiter de Smart Hub ainsi que de diffuser des séries à partir de plateformes de streaming directement sur l’écran.

Prix ​​et disponibilité

Le Samsung Odyssey OLED G8 sera disponible dans le monde entier à partir du dernier trimestre de cette année 2022. Les prix n’ont pas encore été rendus publics, mais en regardant les fonctionnalités offertes par le produit, il est clair qu’il s’agit d’un moniteur pour les utilisateurs enthousiastes, donc son prix ne sera pas exactement bon marché.