Apple règle son procès avec un développeur qui a révélé une escroquerie de plusieurs millions de dollars sur l’App Store

Le développeur d’applications et ancien ingénieur de Pinterest, Kosta Eleftheriou, s’est fait connaître après avoir exposé plusieurs problèmes avec l’App Store d’Apple, y compris des escroqueries d’un million de dollars par des développeurs sommaires. Eleftheriou a déposé une plainte contre Apple l’année dernière, mais maintenant le développeur et la société sont parvenus à un accord pour régler le procès.

Kosta Eleftheriou contre Apple

L’affaire a été déposée auprès de la Cour suprême de Californie du comté de Santa Clara en mars 2021 et a reçu le feu vert pour continuer en janvier 2022.

Tel que rapporté par Tech Crunch, Apple et Eleftheriou ont participé à des appels au tribunal avec un juge et ont décidé de rejeter le procès. Malheureusement, les termes du règlement restent flous à ce stade, car ni le développeur ni Apple n’ont commenté la question.

Considérant qu’Eleftheriou était prêt à contester Apple, il est difficile d’imaginer que le développeur accepterait des conditions totalement favorables à l’entreprise. Au cours des deux dernières années, Kosta Eleftheriou a révélé plusieurs applications frauduleuses disponibles dans l’App Store d’Apple. Dans certains cas, ces applications ont rapporté des millions de dollars même si elles n’ont pas fonctionné comme promis.

Eleftheriou a toujours essayé de montrer que malgré les affirmations d’Apple selon lesquelles l’App Store est un endroit sûr, la boutique numérique de l’entreprise présente de nombreuses failles par lesquelles des développeurs malveillants profitent et profitent des utilisateurs iOS avec des applications frauduleuses. Le développeur a également révélé combien d’applications ont de fausses critiques pour se faire passer pour légitimes.

Il a également fait part de ses inquiétudes quant à la facilité avec laquelle les développeurs publient des copies d’autres applications sur l’App Store. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Eleftheriou est le développeur derrière FlickType, une application de clavier populaire pour Apple Watch. Plusieurs arnaques payantes et non fonctionnelles de FlickType ont été publiées sur l’App Store, et Apple ne les a supprimées qu’après qu’Eleftheriou ait attiré l’attention des médias.

L’App Store a d’autres problèmes

Depuis lors, Apple a mis à jour les directives de l’App Store avec de nouvelles règles contre les applications frauduleuses. La société a également ajouté un bouton « Signaler un problème » à l’App Store, mais il reste encore beaucoup à faire. En février dernier, le développeur Kevin Archer de la populaire application Authenticator s’est plaint de la façon dont l’App Store iOS avait plusieurs « copieurs » de son application, mais Apple n’a jamais fait grand-chose à ce sujet.

Bien qu’Apple ne semble pas si préoccupé par les plaintes des développeurs, cela pourrait avoir un impact majeur à l’avenir, car le ministère américain de la Justice a commencé à rédiger une action en justice antitrust contre Apple. Le procès devrait être centré sur les pratiques anticoncurrentielles d’Apple, en particulier en ce qui concerne l’App Store.

Selon un rapport récent, le DOJ attend le résultat final de l’affaire Epic Games contre Apple avant de poursuivre le procès.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :