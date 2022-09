Le contrôleur de jeu Razer Kishi de type Nintendo Switch V2 est désormais disponible pour les utilisateurs d’iPhone

En juin, Razer a annoncé sa deuxième génération de contrôleur de jeu Kishi. Alors qu’il était exclusif aux téléphones Android, la société a dévoilé aujourd’hui la version iPhone de sa Nintendo-Switch comme Joy-Cons.

Comme précédemment couvert par 9to5Jouets lors de l’annonce de Razer Kishi V2 il y a quelques mois, ce produit apporte des «contrôles de qualité console» pour «l’expérience de jeu mobile ultime».

Ce produit nécessite iOS 15.4 ou version ultérieure et est compatible avec :

série iPhone 13 ;

série iPhone 12 ;

série iPhone 11 ;

iPhone XS, XS Max et XR ;

iPhone X ;

modèles d’iPhone 8 ;

modèles d’iPhone 7 ;

modèles d’iPhone 6s ;

Tous les modèles d’iPhone SE

« Nous apportons 16 ans des plus grandes innovations de Razer du jeu sur PC et sur console dans l’espace iOS mobile avec une véritable compatibilité universelle pour les joueurs iPhone du monde entier », a déclaré Richard Hashim, responsable de la division mobile et console de Razer. « Les joueurs sur la plate-forme iOS peuvent s’attendre à une expérience ultra-premium améliorée lorsqu’ils utilisent le contrôleur mobile Kishi V2 conçu exclusivement pour l’iPhone. »

Le Razer Kishi V2 pour iPhone comprend des entrées de haute qualité avec de nouvelles commandes tactiles à micro-interrupteurs inspirées des contrôleurs de console Razer Wolverinve V2. Les utilisateurs pourront également utiliser les deux boutons multifonctions programmables et le bouton , permettant aux joueurs de capturer rapidement les photos ou les clips vidéo parfaits dans le jeu.

De plus, le Kishi V2 intègre une conception améliorée avec une prise en main confortable et un design (form factor) portable. Il prend également en charge l’application Razer Nexus, que les utilisateurs peuvent lancer en appuyant sur un bouton pour accéder aux jeux installés, diffuser sur YouTube, parcourir plus d’un millier de jeux compatibles, et plus encore.

Le produit est maintenant disponible au prix de 99 $ et vous pouvez le trouver dans la boutique Razer de certains marchés.

