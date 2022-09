VMware donne vie aux unités de traitement de données d’AMD, d’Intel et de Nvidia

Pourquoi c’est important : ceux qui suivent le marché des semi-conducteurs savent que les fabricants de puces AMD, Intel et Nvidia sont tous en concurrence sur divers marchés, notamment les CPU et les GPU. Ce que peu de gens réalisent, cependant, c’est que ces trois sociétés sont également en concurrence sur le marché d’une classe de puces relativement nouvelle appelée DPU, ou Data Processing Unit.

Parfois également appelées SmartNIC (carte d’interface réseau), les DPU commencent à avoir un impact dans les centres de données d’entreprise et cloud en raison de leur capacité à décharger certaines tâches d’infrastructure du processeur principal d’un serveur. Avec le lancement officiel de vSphere 8 de VMware et le prise en charge de Project Monterey, officiellement connu sous le nom de vSphere Distributed Services Engine, la notoriété et l’impact des DPU ne manqueront pas d’augmenter.

Cette dernière version de la plate-forme de virtualisation cloud de VMware prend en charge les nouvelles architectures de serveur utilisant les DPU d’AMD et de Nvidia. De plus, de nouveaux systèmes de serveurs incorporant ces DPU sont introduits par Dell et HPE. Le prise en charge des DPU Intel et des systèmes de serveurs de Lenovo suivra dans les versions ultérieures.

Intel développe sa technologie DPU depuis plusieurs années, mais AMD et Nvidia ont acquis d’autres sociétés de puces pour intégrer les DPU dans leurs portefeuilles. Nvidia a acheté Mellanox Technologies en 2020 et AMD a acheté Pensando Systems plus tôt cette année.

Un aperçu d’un DPU / SmartNIC

Dès le début, en parlant de l’achat du DPU Bluefield de Mellanox, Nvidia a souligné l’importance croissante de ce qu’ils ont appelé le trafic « est-ouest » dans un centre de données. Cela faisait essentiellement référence au trafic réseau qui passait d’un rack de serveurs à un autre rack à proximité en raison de l’utilisation croissante d’applications cloud natives et conteneurisées qui utilisaient ces types de connexions.

En utilisant le moteur de services distribués de vSphere, nous constatons une application encore plus convaincante des DPU de tous les fournisseurs. Ceux-ci exploitent les capacités de calcul et de stockage embarquées que les cartes d’extension de serveur DPU incluent également. Plus précisément, les DPU sont des SoC (système sur puces) qui incluent un cœur de processeur basé sur Arm et un accélérateur dédié conçu pour gérer les exigences d’infrastructure (telles que la connexion au stockage, la mise en réseau, les tâches de sécurité, etc.) que les conteneurs modernes les applications exigent.

Le vSphere Distributed Engine décharge ces services d’infrastructure du CPU du serveur vers le DPU, libérant ainsi le CPU pour travailler sur la charge de travail réelle de l’application. Le résultat est une meilleure consolidation des charges de travail, des performances plus efficaces sur ces charges de travail principales, ainsi qu’une séparation des charges de travail des applications de celles uniquement axées sur les tâches d’infrastructure, telles que les pare-feu distribués, le routage du trafic réseau et d’autres efforts de stockage et de réseau.

La couche logicielle gère le cycle de vie et ce qui s’exécute sur le DPU. En fin de compte, un avantage supplémentaire potentiel de cet arrangement est que les DPU pourraient également se connecter à des serveurs bare metal qui exécutent leur propre système d’exploitation dédié et leur propre charge de travail d’application. Le résultat final serait que toute combinaison de charges de travail virtualisées, conteneurisées ou bare metal pourrait être gérée à partir d’un seul emplacement via le portefeuille Tanzu d’outils modernes de développement et de gestion d’applications de VMware.

VMware a également fait plusieurs annonces concernant ses offres d’ordinateurs pour les utilisateurs finaux lors de VMware Explore.

L’entreprise s’est concentrée sur la mise en place de scénarios de travail hybrides plus efficaces via le concept d’espaces de travail, qui intègrent un accès facile à toutes les applications d’entreprise et aux données clés sur une gamme d’appareils différents. L’accent est également mis sur l’automatisation des espaces de travail et sur l’utilisation de technologies telles que l’IA pour aider à prévoir et à prévenir les problèmes potentiels.

La société a également continué à affiner sa solution d’informatique client cloud Horizon desktop-as-a-service avec de nouvelles améliorations dans les outils d’analyse des causes profondes pour le personnel du service d’assistance. VMware a présenté en avant-première un outil d’automatisation pour les appareils mobiles, appelé Freestyle Orchestrator, conçu pour faciliter le processus de provisionnement des appareils mobiles à utiliser dans les environnements d’entreprise.

Compte tenu de toute l’attention portée à l’achat prévu de VMware par Broadcom et des inquiétudes qui ont été soulevées, il est bon de voir que VMware ne semble pas être distrait par cela et continue de faire le genre d’innovations techniques pour lesquelles il est connu.