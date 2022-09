Comment lire les messages Instagram sans les montrer tels quels

Le syndrome du double contrôle

Il existe un problème qui se généralise de plus en plus chez de nombreux utilisateurs de réseaux sociaux et d’applications de messagerie que l’on a appelé « Le syndrome du double contrôle » car, bien que nous n’en soyons pas conscients, nous avons souvent le besoin de savoir si quelqu’un a lu quoi nous vous avons envoyé. C’est à ce moment-là que survient un état d’anxiété qui amène à penser plus qu’il n’est conseillé.

Cinq minutes se sont écoulées et vous n’avez pas lu mon message ? Comment est-ce possible si nous sommes des âmes amies ? Aurait-il pu être en colère à propos de quelque chose et c’est pourquoi il ne veut pas lire ce que je lui envoie ? Si vous vous êtes déjà posé ce genre de questions, ou que vous êtes sur le point de souffrir de ce petit mal typique du monde numérique, ou que vous le faites déjà complètement et, par conséquent, vous devriez commencer une petite thérapie qui fonctionne très bien pour de nombreux problèmes causés par le stress : patience.

Instagram, comme vous le savez probablement, génère des notifications similaires à celles d’autres réseaux sociaux ou applications de messagerie de telle sorte qu’il nous indique quand nous lisons des choses ou les recevons. Heureusement, il dispose d’outils pour empêcher que ces informations n’atteignent d’autres profils qui, selon nous, ne concernent personne d’autre. De cette façon, vous évitez des problèmes inutiles avec des utilisateurs qui souffrent de ce syndrome du double contrôle et qui vont nous demander, dès que nous nous verrons, pourquoi nous avons mis autant de temps à lire un de leurs messages.

La confidentialité compte aussi

Il est évident que ces maux qui ont été générés au cours des dernières années depuis l’arrivée des réseaux sociaux sont une Source de problèmes que nous pouvons facilement résoudre, en faisant taire ces notifications et en empêchant Instagram, dans ce cas, de dire à tout le monde quand nous faisons des choses . Mais il y a quelque chose qui est au-dessus de tout cela et c’est la vie privée, ce droit que nous avons de ne pas nous sentir observés, surveillés et contrôlés par quiconque qui, dans son temps libre, n’a rien de mieux à faire que de vérifier à quelle vitesse ou lenteur nous lisons. messages que nous recevons.

Cette vie privée, qui apparaît désormais comme un privilège alors qu’il s’agit d’un droit fondamental, est une autre des raisons que nous devons brandir lorsque quelqu’un nous demande pourquoi nous voulons ces lectures de tout ce qu’ils nous envoient sous forme de messages sur le réseau social que nous préfère le cacher.

Eh bien, même au risque de paraître suspect de quelque chose, si vous voulez protéger votre vie privée et bloquer ce que les autres peuvent apprendre sur nous, nous allons vous dire quelques méthodes pour le faire le plus rapidement possible dans votre mobile. Quel est, sûrement, l’appareil à partir duquel vous vous connectez le plus au réseau social appartenant à Meta (Facebook).

Comment lire les messages sans apparaître comme vu ?

Ensuite, nous allons vous dire comment faire en sorte qu’Instagram n’envoie à personne l’indication que nous avons lu l’un de leurs messages alors qu’en fait nous l’avons déjà fait. Et pour y parvenir, nous allons vous proposer deux alternatives. Voir.

Via l’application Instagram

Pour supprimer ces notifications de lecture dans les applications iOS et Android, vous devez suivre ces étapes :

Vérifiez que la dernière version d’Instagram est installée sur votre mobile, soit depuis l’App Store d’Apple, soit depuis le Google Play Store.

Ouvrez l’application.

Appuyez sur l’icône pour accéder à votre profil sur le réseau social.

Cliquez maintenant sur les trois lignes horizontales pour afficher un nouveau menu avec plus d’options.

Vous verrez que l’un d’eux est Configuration. Nous y touchons.

Maintenant, dans les paramètres, nous recherchons l’option Notifications.

De tous ceux que nous pouvons définir, il nous reste ceux que nous trouverons dans Appels et messages directs. Nous y jouons.

Nous allons maintenant voir plusieurs options en fonction du type de notifications que nous voulons faire taire, en touchant le contrôle de désactivation.

Le premier est pour les notifications de demandes de message et le second pour les messages.

À partir de ce moment, personne ne pourra voir notre activité de lecture sur le réseau social, donc tous ceux qui interagissent avec nous seront bloqués pour accéder à ces informations.

Bloquer les connexions mobiles

Dans tous les cas, si vous n’avez ce problème qu’avec la notification de message lu avec certains utilisateurs et profils Instagram, et non de manière généralisée, alors une solution un peu grossière qui fonctionne parfaitement est mieux pour vous. Et cela consiste à bloquer les connexions téléphoniques au moment d’aller lire ce qu’ils nous ont envoyé.

Pour ce faire, suivez simplement ces étapes :

Fermez l’application Instagram sur le téléphone.

Ensuite, et dans le cas d’un iPhone, balayez vers le bas depuis le haut à droite de l’écran pour afficher le centre de contrôle. Une fois à l’intérieur, et comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran que vous avez juste en dessous, cliquez sur l’icône de l’avion.