La police utilise secrètement les données de localisation des smartphones extraites de Waze, Starbucks et d’autres applications populaires

Nous faisions valoir cette semaine encore que la vente des données de localisation des smartphones était hors de contrôle, et un nouveau rapport en fournit aujourd’hui une parfaite illustration. Il a constaté que les données de localisation étaient extraites d’un certain nombre d’applications populaires pour smartphones destinées à être utilisées par la police américaine, à l’insu des utilisateurs de l’application – ou même des entreprises qui ont créé les applications.

Des milliards d’enregistrements de localisation de quelque 250 millions de téléphones ont été recherchés par plus de 20 agences gouvernementales américaines, après que les données privées ont été achetées à une société appelée Fog Data Science…

Son utilisation était si secrète qu’elle n’a même pas été révélée aux avocats de la défense ou aux juges dans les affaires où elle jouait un rôle clé – ce qui, selon les avocats, menace l’équité du processus judiciaire.

La Presse associée porte un long rapport, soutenu par le Pulitzer Center for Crisis Reporting.

Les agences locales d’application de la loi, de la banlieue sud de la Californie à la campagne de la Caroline du Nord, utilisent un obscur outil de suivi des téléphones portables, parfois sans mandat de perquisition, qui leur donne le pouvoir de suivre les mouvements des personnes des mois en arrière, selon les archives publiques et les e-mails internes obtenus par The Associated Press.

La police a utilisé « Fog Reveal » pour rechercher des centaines de milliards d’enregistrements à partir de 250 millions d’appareils mobiles et a exploité les données pour créer des analyses de localisation connues des forces de l’ordre sous le nom de « modèles de vie », selon des milliers de pages d’enregistrements sur l’entreprise. […]

La société a été développée par deux anciens hauts fonctionnaires du Département de la sécurité intérieure sous l’ex-président George W. Bush. Il s’appuie sur des numéros d’identification publicitaires, qui, selon les responsables de Fog, sont extraits d’applications populaires pour téléphones portables telles que Waze, Starbucks et des centaines d’autres qui ciblent les publicités en fonction des mouvements et des intérêts d’une personne, selon les courriels de la police. Ces informations sont ensuite vendues à des entreprises comme Fog […]

Ce qui distingue Fog Reveal des autres technologies de localisation de téléphones portables utilisées par la police, c’est qu’il suit les appareils grâce à leurs identifiants publicitaires, des numéros uniques attribués à chaque appareil. Ces numéros ne contiennent pas le nom de l’utilisateur du téléphone, mais peuvent être retracés aux domiciles et aux lieux de travail pour aider la police à établir des analyses du mode de vie.