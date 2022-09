mophie lance le chargeur de voyage multi-appareils snap+, le support de charge sans fil 3-en-1, etc.

mophie est sorti aujourd’hui avec ses derniers accessoires de charge snap+ pour iPhone, AirPods, iPad, Mac, et plus encore. Les nouveautés sont le nouveau support de charge sans fil snap+ 3-en-1 et le chargeur de voyage multi-appareils.

mophie a annoncé les nouveaux arrivages de la gamme snap+ dans un communiqué de presse et les a rendus disponibles à la commande aujourd’hui :

« mophie, une marque leader dans le domaine de l’alimentation, a annoncé aujourd’hui de nouveaux ajouts à son écosystème de recharge sans fil snap+. Les nouvelles solutions d’alimentation améliorées de mophie offrent jusqu’à 15 W d’alimentation sans fil1 pour la recharge multi-appareils à la maison ou en déplacement et sont compatibles MagSafe pour les modèles d’iPhone 13/12 ainsi que les smartphones compatibles Qi.

mophie snap+ chargeur de voyage multi-appareils

Il s’agit d’une évolution pratique du chargeur de voyage MagSafe 3 en 1 (test complet). Au lieu d’un chargeur Apple Watch dédié, le nouveau chargeur de voyage multi-appareils s’échange à un endroit pour brancher des câbles USB-C et A pour alimenter n’importe quel appareil. C’est tout en gardant le pad magnétique sans fil pour iPhone et la charge dédiée pour les AirPods.

Conception compacte et pliable

Compatible MagSafe Charge sans fil jusqu’à 7,5 W

Chargeur sans fil 5W pour AirPods

1x port USB-C, 1x port USB-A

Adaptateur secteur 30 W et câble USB-C inclus

Livré avec pochette de voyage

Prix ​​: 99,95 $ (20 à 30 % de rabais chez mophie)

mophie snap+ support de charge sans fil 3-en-1

Compatible MagSafe Charge sans fil jusqu’à 7,5 W pour iPhone

Base en acier avec finition en tissu haut de gamme

Chargement pour iPhone, AirPods et Apple Watch

Prix ​​: 99,95 $ (20 à 30 % de rabais chez mophie)

Plus de sorties de mophie

Autre nouveauté aujourd’hui, le support et le socle de charge snap+, qui est un chargeur pour iPhone et AirPods, ainsi qu’une gamme actualisée de chargeurs Speedport GaN de la société allant de 20 à 120 W de sortie.

Découvrez toutes les nouveautés de mophie sur son site Web avec 20 à 30 % de réduction disponible lorsque vous vous inscrivez à la liste de diffusion de mophie/ZAGG ou que vous regroupez plusieurs produits.

