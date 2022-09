Le point idéal de la mémoire de l’AMD Ryzen 7000 sera la DDR5-6000

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La configuration de mémoire optimale pour Zen 4 a été révélée sur le serveur Discord d’AMD alors que Robert Hallock, directeur du marketing technique d’AMD, a confirmé que le « sweet spot » de Ryzen 7000 sera DDR5-6000.

AMD a récemment annoncé sa série Ryzen 7000, dont la sortie est prévue pour le 27 septembre. Lisa Su, PDG d’AMD, a dévoilé quatre nouveaux SKU de la série Ryzen 7000 basés sur l’architecture de base Zen 4 de 5 nm, le produit phare 7950X offrant des vitesses d’accélération allant jusqu’à 5,7 GHz.

La nouvelle plate-forme AM5 ne prendra bien sûr en charge que la mémoire DDR5, la série Ryzen 7000 offrant une prise en charge native de la DDR5-5200 et une vitesse d’overclocking allant jusqu’à la DDR5-6400. Robert Hallock, directeur du marketing technique d’AMD, a confirmé que la DDR5-6000 sera le point idéal pour les processeurs Zen 4, et ce point idéal est basé sur le meilleur compromis entre coût, stabilité et performances.

Selon les caractéristiques officielles d’AMD, la vitesse native de la DDR5-5200 n’est garantie que lors de l’exécution d’un DIMM par canal, et il y a une chute vers la DDR5-3600 lors de l’exécution de deux DIMM par canal.

Répondant aux requêtes DDR5 sur le serveur Discord d’AMD, Hallock a déclaré qu’un ratio 1:1:1 (FCLK:UCLK:MCLK) n’est plus essentiel. Les utilisateurs peuvent laisser le FCLK sur le réglage « auto », en overclockant simplement la RAM et le contrôleur de mémoire dans un rapport 1:1. Dans les paramètres natifs, Ryzen 7000 fonctionnera dans un rapport 2:1:1 ou 1733:2600:2600, avec un FCLK par défaut de 1733 MHz. Ceci est légèrement différent du Ryzen 5000, où un FCLK de 1800 MHz dans un rapport 1:1:1 était la configuration préférée.

Les utilisateurs qui peuvent pousser leurs échantillons à plus de 2000 MHz FCLK peuvent naturellement atteindre de meilleures performances, mais Hallock a déclaré que ce n’était « pas une grande priorité ». Il a été rapporté que les cartes mères X670 prendront en charge un FCLK jusqu’à 3000 MHz.

AMD a également dévoilé sa nouvelle technologie EXtended Profile for Overclocking (EXPO) lors du récent événement de lancement, qui est leur alternative au XMP d’Intel. AMD EXPO permet un overclocking DDR5 facile en un clic sur la plate-forme AM5. Semblable à XMP, les utilisateurs peuvent simplement activer le profil EXPO approprié dans le BIOS de leur carte mère AM5 série 600. AMD prévoit d’avoir plus de 15 kits de mémoire EXPO prêts au lancement, et G.Skill a déjà dévoilé son kit de mémoire Trident Z5 Neo prêt pour AM5.

Nous avons vu les prix de la DDR5 diminuer régulièrement tout au long de l’année, une tendance qui, espérons-le, se poursuivra avec la sortie d’AMD Ryzen 7000 et d’Intel Raptor Lake à l’horizon.