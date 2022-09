Le réfrigérateur LG MoodUP est doté de haut-parleurs Bluetooth et de dalle à couleurs changeantes qui se synchronisent avec la musique

WTF ? ! Le salon annuel de la technologie IFA débute demain à Berlin, bien que certaines entreprises aiment dévoiler leurs produits plus tôt que prévu. L’un d’eux est LG, qui a dévoilé un réfrigérateur qui pourrait certainement être décrit comme unique.

L’époque où les réfrigérateurs ne faisaient rien de plus que de garder les aliments et les boissons au frais est révolue depuis longtemps. Les modèles télévisuels sportifs connectés à Internet et à écran transparent d’aujourd’hui transforment les cuisines en zones de divertissement, et cela n’est nulle part plus évident que le réfrigérateur MoodUP de LG.

LG affirme que le MoodUp offre une réfrigération avancée et des technologies intelligentes pour une meilleure fraîcheur des aliments et une commodité accrue, mais qui se soucie de ces choses quand il est recouvert de dalle LED qui peuvent changer de couleur ?

À l’aide de l’application ThinQ de LG, les propriétaires peuvent choisir parmi 22 couleurs pour le panneau de porte supérieur et 19 pour le panneau inférieur, ou ils peuvent choisir un thème de couleur tel que Nature.

Mais faire de ce réfrigérateur le plus fabuleux du monde ne suffisait pas à LG. Il comprend également des haut-parleurs Bluetooth intégrés qui peuvent être liés à un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable pour diffuser de la musique à partir d’applications ou de la liste de lecture Music Collection de LG. Mieux encore, les couleurs des dalles LED changent en synchronisation avec tout ce qui joue, transformant votre cuisine en une véritable boîte de nuit.

Ces panneaux LED ont des utilisations pratiques. Si un capteur de porte détecte que le compartiment réfrigérateur est resté ouvert trop longtemps, le panneau de la porte ouverte clignote à plusieurs reprises. Moins pratique est la façon dont les panneaux clignotent lorsque quelqu’un s’approche du réfrigérateur, une façon de dire « bienvenue », apparemment.

LG note que la porte du congélateur brille plus fort la nuit pour aider les personnes à la recherche d’une collation de minuit à trouver incroyablement leur chemin vers la nourriture.

Pour ceux qui préfèrent ne pas baigner leur cuisine dans la lueur multicolore des lumières disco clignotantes, le réfrigérateur MoodUP offre une combinaison de Lux Grey et Lux White lorsque les LED sont éteintes. Il est également livré avec une reconnaissance vocale et une connexion Wi-Fi améliorées, naturellement.

Aucun mot de LG sur les prix ou les types de modèles. Les images de presse qui montrent deux réfrigérateurs côte à côte semblent inclure une version à quatre portes avec un segment transparent (éventuellement en option) et un modèle à une porte avec deux compartiments de congélation.