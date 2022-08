Le premier moniteur de jeu OLED de Samsung devrait être lancé plus tard cette année

Quelque chose à attendre: Samsung a fait sa marque sur le marché des moniteurs de jeu ces dernières années, avec de nombreux modèles populaires tels que l’Odyssey G5 1080p, l’Odyssey G7 1440p et l’Odyssey Neo G9 ultra-large. Ces moniteurs, ainsi que de nombreux autres, se sont révélés être de grands succès auprès des consommateurs, et Samsung espère attirer un autre public avec son prochain Odyssey OLED G8.

Nous avons entendu parler des projets de plusieurs fabricants d’écrans de lancer de nouveaux moniteurs OLED au cours de l’année à venir. Samsung a décidé de jeter son chapeau dans le mélange avec l’annonce de son premier moniteur de jeu doté d’un écran QD-OLED, qui devrait sortir au quatrième trimestre 2022.

L’Odyssey OLED G8 suit une tendance récente des QD-OLED ultra-larges, comme on l’a vu pour la première fois sur l’AW3423DW d’Alienware. Les fabricants pensent que les consommateurs obtiennent le « meilleur des deux mondes » avec l’espace d’écran supplémentaire d’un ultra-large et les couleurs, le contraste et les temps de réponse parfaits d’un OLED.

L’écran de l’Odyssey G8 arbore une résolution de 3440×1440 et une courbe de 1800R, prend en charge jusqu’à un taux de rafraîchissement de 175 Hz avec un temps de réponse de 0,1 ms. Il bénéficie également du support FreeSync Premium. Le châssis du moniteur est particulièrement mince, Samsung affirmant que le moniteur devient aussi fin que 3,9 mm au point le plus fin du cadre.

Peut-être en raison de cette direction de conception, Samsung a dû recourir à des ports d’entrée plus petits, car l’Odyssey OLED G8 comprend Micro HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.3 et un port USB-C. Le moniteur contient également des haut-parleurs stéréo de 5 W, ainsi que leur « Core Lighting+ » à l’arrière du moniteur.

L’Odyssey G8 est également capable de se connecter au Smart Hub et au Gaming Hub de Samsung, permettant aux utilisateurs de diffuser du contenu vidéo, de diffuser des jeux vidéo ou même simplement de naviguer sur Internet. Un moniteur de jeu destiné à être utilisé avec un PC doté de ces fonctionnalités intelligentes peut sembler plutôt redondant, mais certains utilisateurs peuvent finir par utiliser les fonctionnalités de cloud/streaming.

Samsung a confirmé que l’Odyssey OLED G8 devrait être lancé dans le monde au quatrième trimestre 2022, bien qu’aucune date de sortie ferme n’ait été divulguée. Il est probable que la sortie du moniteur variera selon les régions, mais nous nous attendons à en savoir plus lorsque le produit sera dévoilé en direct lors du salon IFA 2022 le 2 septembre.