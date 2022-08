iPhone 14 Plus ou iPhone 14 Max ? C’est la question que les utilisateurs d’iPhone se posent depuis que des rumeurs selon lesquelles Apple se concentrant sur un iPhone standard plus grand au lieu d’une autre mini version ont commencé à faire surface sur le Web. Netcost-security.fr Des sources peuvent confirmer que le nouvel iPhone 14 s’appellera bien Plus et non Max, comme certains l’ont souligné.

Des sources proches du dossier affirment qu’Apple a choisi de nommer le prochain iPhone plus grand, l’iPhone 14 Plus. De plus, au moins depuis juillet, les fabricants d’étuis pour iPhone ont reçu l’ordre de ne pas utiliser la marque iPhone 14 Max, car ce ne sera pas le nom réel du produit.

Plus tôt aujourd’hui, Netcost-security.fr a signalé une fuite provenant d’un utilisateur de Twitter qui a partagé des images présumées d’emballages pour l’étui transparent d’Apple avec MagSafe. Bien que nous ne puissions pas vérifier si cet accessoire spécifique montré dans l’image est celui qu’Apple vendra, Netcost-security.fr peut confirmer qu’ils ont obtenu le nom correct.

Par ailleurs, Netcost-security.fr des sources ont confirmé que l’étui standard pour iPhone 13 conviendra au modèle standard d’iPhone 14. Enfin et surtout, on nous a dit qu’Apple pousserait son nouvel adaptateur 35W comme chargeur incontournable pour l’iPhone 14 Pro.

Leaker DuanRui a publié plus tôt cette semaine que la série iPhone 14 Pro peut prendre en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 30 W. Bien que l’on ne sache toujours pas à quelle vitesse les nouveaux iPhones seront chargés, il serait intéressant qu’Apple abandonne son adaptateur 20W au profit du nouvel adaptateur 35W introduit cette année.

Outre nos sources et DuanRui, l’utilisateur de Twitter Kioriku, qui a correctement prédit que l’iPhone 13 serait déverrouillé uniquement avec les yeux de l’utilisateur tout en portant un masque, pense également que le prochain iPhone prendra en charge une charge de 30 W pour « 30 W ou plus de briques pour le premier bit d’un cycle de charge « , puis descendez » jusqu’à 27-25 W « .

Au final

Dans moins d’une semaine, Apple organisera son événement « Far Out » du 7 septembre, où nous saurons tout sur la prochaine série d’iPhone 14, y compris le nouvel iPhone 14 Plus.

