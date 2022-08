L’échange de crypto-monnaie a accidentellement donné au client 10,5 millions de dollars au lieu d’un remboursement de 100 dollars

Facepalm : Que feriez-vous si vous trouviez soudainement un dépôt de millions de dollars en crypto-monnaie sur votre compte ? Un client crypto en Australie a récemment été confronté à ce dilemme moral et a décidé de prendre l’argent et de s’enfuir. Maintenant, l’échange qui a commis l’erreur essaie de faire tout son possible pour effacer son erreur et récupérer ses fonds. Mais la personne a déjà dépensé plus d’un million de dollars pour ses amis et sa famille.

Crypto.com se donne un coup de pied pour une erreur d’écriture très stupide. L’échange de crypto-monnaie a récemment émis un remboursement pour un client en Australie. La transaction devait être de 100 $ AU (68,55 $ US). Cependant, l’employé traitant le remboursement a saisi un numéro de compte dans le champ de paiement, ce qui a entraîné un paiement de 10,5 millions de dollars australiens (7,2 millions de dollars US).

Pour aggraver les choses, Crypto.com n’a même pas remarqué l’erreur pendant plus de sept mois. Il n’a détecté la transaction de mai 2021 que lors de l’exécution d’un audit en décembre 2021. À ce moment-là, la cliente avait déjà dépensé 1,3 million de dollars AU (891 000 $ US) pour acheter une maison pour sa sœur.

CoinTelegraph note que Crypto.com a intenté une action en justice pour récupérer les fonds et a reçu un jugement par défaut de la Cour suprême de Victoria. Les jugements par défaut sont généralement rendus lorsqu’un défendeur ne se présente pas à l’audience.

En effet, The Guardian rapporte que l’accusé n’a jamais répondu à aucune communication de l’équipe juridique de Crypto.com ni à la convocation. Ainsi, le tribunal a statué que le client devait vendre la propriété et retourner tous les 10,5 millions de dollars à l’échange plus les intérêts, soit 27 369,64 $ AU (18 762,44 $ US) et tous les frais de justice.

Entre-temps, Crypto.com a déposé une requête pour geler le compte du client afin d’empêcher d’autres retraits. Cependant, le défendeur avait déplacé la majeure partie de l’argent vers d’autres banques. Le tribunal a accordé une retenue sur ceux-ci et sur le compte initial qui a reçu les fonds.

En dehors de cela, Crypto.com ne peut pas faire grand-chose d’autre. Même si tous les fonds étaient toujours dans le compte de dépôt d’origine, les transactions cryptomonnaies ne sont pas les mêmes que les banques traditionnelles. Il ne peut pas simplement annuler le dépôt sans la coopération du détenteur du portefeuille.

Cependant, le défendeur pourrait faire face à d’autres ramifications juridiques pour ne pas avoir restitué l’argent, y compris des amendes et des peines de prison pour outrage au tribunal. L’affaire reprendra en octobre, mais il est peu probable que la cliente comparaisse car, jusqu’à présent, elle a fait peu d’efforts pour se conformer. Le Guardian note que l’accusé « demande des conseils juridiques ».