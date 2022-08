Les nouveaux écouteurs sans fil de JBL sont livrés avec un étui de chargement équipé d’un écran tactile

En un mot : JBL a présenté un nouvel ensemble d’écouteurs livrés avec ce qu’il appelle le premier étui de chargement intelligent au monde. Les écouteurs JBL Tour Pro 2 sont livrés avec un étui de chargement contenant un écran tactile LED de 1,45 pouces. Le petit panneau présente la durée de vie restante de la batterie pour chaque oreillette ainsi que le boîtier lui-même et permet une navigation musicale simplifiée. Les utilisateurs peuvent également afficher les messages et les notifications des médias sociaux sans avoir à atteindre leur téléphone et vérifier l’heure.

Les écouteurs sont dotés de drivers dynamiques de 10 mm et se connectent sans fil via Bluetooth 5.3. Ils disposent par ailleurs d’une suppression adaptative du bruit, de six microphones pour les appels vocaux et sont livrés avec plusieurs tailles d’embouts auriculaires pour optimiser l’ajustement.

La durée de vie de la batterie est évaluée à 10 heures et le boîtier à écran tactile peut fournir 30 heures supplémentaires de temps d’écoute pour un total de 40 heures. C’est respectable, mais loin de ce que les écouteurs à énergie solaire récemment annoncés par Adidas sont capables de faire.

L’argument de vente évident ici est le boîtier de charge équipé d’un écran tactile et à première vue, cela semble être une bonne idée. Cependant, les problèmes commencent à s’aggraver lorsque vous y regardez de plus près.

JBL considère les bourgeons comme avantageux car vous n’avez pas besoin d’interagir avec votre téléphone pour contrôler l’action, car tout peut être accompli à l’aide de l’écran tactile de l’étui de chargement. À cela, je dirais que vous avez déjà votre téléphone à proximité pour diffuser de la musique sur les bourgeons. L’ajout d’un autre appareil à l’équation accomplit-il vraiment beaucoup ?

La cuisson d’un écran dans le boîtier de charge va aspirer encore plus de puissance, ce qui se traduira par moins de temps d’écoute. C’est peut-être négligeable, mais c’est quand même un drain. De plus, l’ajout d’un écran au mélange rend le boîtier plus volumineux qu’il ne le serait autrement. Ai-je mentionné que votre téléphone a déjà un écran bien supérieur ?

Les écouteurs JBL Tour Pro 2 devraient arriver en janvier 2023 dans votre choix de noir ou de champagne au prix de 250 $ en Europe. On ne sait pas encore si JBL envisage ou non de les commercialiser sur d’autres marchés.