iPhone 14 Plus pourrait en fait être le nom de l’iPhone 14 Max

L’une des annonces très attendues de l’événement Apple de la semaine prochaine est un nouvel iPhone 14 de 6,7 pouces au prix de moins de 1 000 $. Ce serait la première fois qu’Apple vendrait un iPhone grand écran sans l’étiquette de prix et le nom « Pro ».

Alors que cet iPhone a souvent été appelé «iPhone 14 Max» dans la couverture des rumeurs jusqu’à présent, une nouvelle fuite suggère aujourd’hui qu’il pourrait en fait être «l’iPhone 14 Plus».

iPhone 14 Plus ou iPhone 14 Max ?

La fuite arrive via un utilisateur de Twitter qui a partagé des images présumées d’emballages pour l’étui transparent d’Apple avec MagSafe. L’emballage affiche le nom « iPhone 14 Plus » sur le devant, plutôt que le nom « iPhone 14 Max » que beaucoup attendaient.

Cette fuite doit être traitée avec une bonne dose de scepticisme pour le moment. J’ai cependant fait valoir plus tôt cette année qu’il était tout à fait logique qu’Apple ramène sa marque emblématique «Plus» pour ce nouveau modèle d’iPhone 14 de 6,7 pouces. Apple a utilisé le nom « Plus » pour la première fois avec l’iPhone 6 Plus en 2014 et la gamme iPhone 6 est toujours l’une des familles d’iPhone les plus vendues à ce jour.

L’iPhone 14 Plus/iPhone 14 Max devrait être une option populaire cette année. Bien qu’il n’ait pas toutes les fonctionnalités de l’iPhone 14 Pro Max, il offrira la même taille d’écran de 6,7 pouces. Avec des rumeurs d’augmentation de prix pour les téléphones « Pro », il est tout à fait logique pour Apple de lancer simultanément un iPhone 14 de 6,7 pouces moins cher avec ce grand design (form factor).

Cela donne aux acheteurs la possibilité de choisir cette taille d’écran de 6,7 pouces sans le prix de 1 100 $ et plus de la version « Pro ».

Mais comme nous l’avons déjà expliqué, les noms des nouveaux produits Apple sont l’une des dernières choses à fuir, et ce, s’ils fuient du tout. Alors que les spécifications et fonctionnalités matérielles fuient de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, la société surveille de près les détails marketing des produits tels que les noms, les prix et la disponibilité.

L’équipe marketing d’Apple ne manque jamais de nous surprendre, il est donc tout à fait possible que cette nouvelle version 6,7 pouces de l’iPhone 14 s’appelle l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Max ou quelque chose d’autre de complètement différent. Quoi qu’il en soit, nous le saurons exactement dans une semaine à partir d’aujourd’hui.

Qu’est-ce que tu penses? Envisagez-vous de passer à l’iPhone 14 ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :