Tous ces artistes ont déjà chanté dans le Métaverse

Mark Zuckerberg n’est pas le seul à s’intéresser au métaverse, même si cela n’en a pas l’air. Il y a un certain temps, DJ Marshmello a commencé à s’associer à Fortnite en faisant des concerts en direct via le jeu vidéo. Aujourd’hui, les concerts et les spectacles dans le métaverse sont devenus un peu plus courants. À tel point que les derniers MTV Video Music Awards ont inclus une nouvelle catégorie à laquelle beaucoup ne s’attendaient pas: le meilleur spectacle musical du métaverse. Revenons sur les meilleures performances que nous avons vues à ce jour.

Les meilleurs spectacles musicaux du Metaverse

Organisés chaque année par MTV, les VMA sont essentiellement les Oscars des vidéoclips. Comme pour les prix du cinéma, ces prix ont de moins en moins d’audience. MTV a pensé à inverser cette situation, et il semble qu’ils aient atteint leur objectif en introduisant le métaverse dans l’équation.

Ces nouvelles récompenses ont servi à donner plus de valeur aux performances musicales qui se banalisent peu à peu dans le métaverse. Ensuite, nous vous montrerons un aperçu de tout ce qui a été vu jusqu’à présent :

Blackpink ft. PUBG Mobile

Ce concert a été annoncé après quelques collaborations entre le groupe de filles et le jeu vidéo PUBG Mobile. L’annonce est intervenue après un clip vidéo intitulé Ready For Love, dans lequel les artistes annonçaient leur retour durant ce mois d’août.

Le groupe de filles est sorti des VMA avec le prix du meilleur spectacle du métaverse. Quelque chose qui ne nous surprend pas, car ils y sont entrés en étant les favoris.

Ariana Grande – Saison 7 de Fortnite

Les événements musicaux sont devenus les plus appréciés des fans de Fortnite, d’autant plus qu’Epic Games s’occupe de chaque détail. En août de l’année dernière, Ariana Grande a fait un événement en direct qui a enthousiasmé les followers de la chanteuse, et qui a été très apprécié par la communauté du jeu vidéo. A tel point que cela lui a valu une nomination aux MTV Awards.

Marshmello – Premier concert à Fortnite

Marshmello s’est déjà produit plusieurs fois à Fortnite, mais sa première fois à Pleasant Park était quelque chose comme le Woodstock du métaverse. Un concert qui restera dans l’histoire et qui a posé la première pierre d’un long chemin qu’il reste à parcourir.

Vingt et un pilotes – Roblox

Les Twenty One Pilots ont eu leur propre événement sur Roblox en octobre 2021. Pour ce concert, les artistes ont été nominés cette année pour les VMA.

Charli XCX – Roblox

Plus tôt en juin de cette année, Samsung a parrainé un événement Roblox majeur mettant en vedette Charli XCX en tant qu’artiste central. Le concert était vraiment spectaculaire et a posé une nouvelle fondation qui nous invite à imaginer ce qui nous attend dans quelques années dans les mondes virtuels.

BTS-Minecraft

Avec autant de fans à travers le monde, il serait étrange que les BTS ne fassent pas également partie des concerts virtuels. Le moment de ce célèbre groupe de K-Pop était fin 2021, lors d’un événement organisé à Minecraft.

Justin Bieber – Vague

Justin Bieber n’a pas non plus manqué son rendez-vous avec le métaverse du 18 novembre 2021. Il l’a fait sur la plateforme Wave, et a chanté 10 chansons de son répertoire pour tous ceux qui ont assisté à ce moment spécial.

Eminem feat. Chien fouineur – Bored Ape Yacht Club

La grande surprise qui a pu être vue lors du gala MTV était le clip qu’Eminem et Snoop Dog avaient préparé pour leur chanson From the D 2 the LBC.

Les deux rappeurs ont montré leur vision du métaverse. Pour l’atteindre, ils ne mettent pas exactement des lunettes de réalité virtuelle, mais ils le font de manière traditionnelle, avec le fameux truc de boss dont on sait déjà que Snoop Dog raffole. Le résultat est une vidéo plutôt audacieuse qui utilise le métaverse Bored Ape Yacht Club de manière originale et hilarante.