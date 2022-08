iOS 12.5.6 déployé sur les anciens appareils iPhone et iPad avec des correctifs de sécurité importants

Apple propose une nouvelle mise à jour logicielle pour les anciens appareils iPhone et iPad. iOS 12.5.6 est maintenant déployé sur les appareils iPhone et iPad qui ne sont pas capables d’exécuter iOS 13 ou une version plus récente. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails sur cette mise à jour et comment l’installer.

iOS 12.5.6

La mise à jour est disponible pour l’iPad Air, l’iPad mini 2 et l’iPad mini 3, ainsi que pour l’iPod touch de 6e génération, l’iPhone 5s, l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus. Tous ces appareils ont été supprimés de la prise en charge d’iOS 13, mais Apple a continué à les mettre à jour avec d’importants correctifs de sécurité depuis lors. C’est la première fois qu’Apple publie une nouvelle version d’iOS 12 depuis septembre dernier.

Vous pouvez mettre à jour votre iPhone ou iPad vers iOS 12.5.6 en vous rendant dans l’application Paramètres, en choisissant Général et en sélectionnant «Mise à jour logicielle». La mise à jour peut prendre quelques minutes pour s’afficher sur votre appareil lorsqu’Apple commence le processus de déploiement. Le numéro de build de la mise à jour est 16H71.

La mise à jour iOS 12.5.6 corrige probablement deux vulnérabilités de sécurité majeures qu’Apple a corrigées plus tôt ce mois-ci avec la sortie d’iOS 15.6.1. La société étend maintenant ces correctifs à ces anciens modèles d’iPhone et d’iPad. « Cette mise à jour fournit des mises à jour de sécurité importantes et est recommandée pour tous les utilisateurs », déclare Apple.

Selon Apple, ces deux vulnérabilités ont été exécutées à l’état sauvage. La première vulnérabilité aurait pu permettre à une application d’exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau.

La deuxième vulnérabilité était dans WebKit, le moteur de navigateur qui alimente Safari et tous les navigateurs tiers sur iOS. Pour cette vulnérabilité, Apple déclare que « le traitement de contenu Web conçu de manière malveillante peut entraîner l’exécution de code arbitraire ».

