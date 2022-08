Usine TSMC en Arizona : la construction de la principale installation de puces est terminée, selon le gouverneur de l’État

Le gouverneur de l’État de l’Arizona, Doug Ducey, a fait le point sur l’usine TSMC Arizona, déclarant que la construction de l’installation principale de puces est maintenant terminée. L’usine devrait fabriquer certaines des puces des séries A et M d’Apple.

Dans une tentative probable d’apaiser la Chine, TSMC a publié un communiqué soulignant que Ducey n’avait pas rendu visite à l’entreprise lors de son voyage à Taïwan…

La société taïwanaise de fabrication de semi-conducteurs (TSMC) a annoncé pour la première fois son intention de construire une usine de fabrication de puces de 12 milliards de dollars en Arizona en 2020. Il n’a pas fallu longtemps avant que l’entreprise ne commence à chercher des subventions.

Aucun calendrier n’a été donné à l’époque, mais la société a par la suite déclaré que la production commencerait en 2024. Il a été largement supposé que les puces Apple des séries A et M seraient fabriquées là-bas. Les rapports suggèrent que d’autres usines américaines pourraient suivre.

Une réponse potentielle à la demande de subventions a été trouvée dans la loi CHIPS de 52 milliards de dollars. L’argent a été convenu afin de remédier à la pénurie mondiale de puces qui s’est produite pendant la pandémie et de garantir que les États-Unis ne soient pas laissés pour compte par la Chine.

Apple a fait pression pour obtenir l’argent, ce qui, selon TSMC, était « vital » pour son usine de fabrication de puces en Arizona. La loi a finalement été promulguée au début du mois.

TSMC a déclaré que l’usine serait construite avec ou sans subventions, mais que l’ampleur et le rythme des travaux seraient déterminés par un support financier.

Post du matin de la Chine du Sud rend compte des propos tenus par le gouverneur de l’État de l’Arizona, Doug Ducey, lors d’une visite à Taïwan.

Le fabricant de puces taïwanais TSMC fait « d’excellents progrès » dans la construction de sa nouvelle usine en Arizona, a déclaré mercredi le gouverneur de l’État américain […]

S’exprimant lors d’une conférence sur l’investissement lors d’une visite à Taipei, le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a rappelé avoir rencontré la direction de TSMC en 2017, puis en 2020, annonçant l’investissement.

« Un peu plus de deux ans plus tard, TSMC a achevé la construction de son installation principale et continue de faire d’excellents progrès », a-t-il déclaré, décrivant la visite du chantier comme « encore plus impressionnante en personne ».

« En plus de l’investissement historique de TSMC, environ deux douzaines de fournisseurs basés à Taïwan trouvent que l’Arizona est un bon investissement », a ajouté Ducey.