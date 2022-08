Sonic Frontiers : date de sortie, bande-annonce, gameplay, configuration système requise et plus encore

Le Hérisson est de retour dans un nouveau jeu. Nous parlons du jeu vidéo Sonic Frontiers qui sortira bientôt. Bien qu’il y ait eu un bon nombre de jeux dans le passé sur plusieurs plates-formes, le besoin d’un nouveau jeu vidéo Sonic était important. Maintenant qu’il y a un nouveau jeu vidéo à venir, vous cherchez peut-être ses détails. Jetons un coup d’œil à la date de sortie de Sonic Frontiers, à la bande-annonce, au gameplay, à la configuration système requise, etc.

La Gamescom 2022 a présenté plusieurs jeux vidéo, et Sonic Frontiers est l’un de ces jeux. Si vous êtes un fan de Sonic, vous savez que cela fait un moment qu’il n’y a pas eu de véritable jeu Sonic sorti sur PC. Cela étant dit, voici tout ce que vous devez savoir sur la date de sortie, la bande-annonce, le gameplay et d’autres informations sur le jeu.

Date de sortie de Sonic Frontiers

Le jeu a été annoncé pour la première fois par Sega en décembre 2021. Il a également été déclaré que le jeu sortirait vers la fin de 2022, et il est resté fidèle à sa date de sortie. La date de sortie du jeu a été récemment révélée à la Gamescom 2022. Sonic Frontiers sortira le 8 novembre 2022 juste avant le début des fêtes de fin d’année. Vous pouvez consulter la bande-annonce du jeu par ici.

Sonic Frontiers : développeur et éditeur

Comme tous les jeux vidéo Sonic sortis, Sonic Frontiers a été développé par Sonic Team. La même équipe derrière Sonic Forces et Sonic Lost World. Comme prévu, l’éditeur du jeu vidéo Sonic est Sega.

Bande-annonce Sonic Frontiers

Une nouvelle bande-annonce a été révélée lors de l’événement Gamescom 2022. Cette bande-annonce de l’histoire montre maintenant un nouvel environnement plus beau ainsi que les nouvelles forces du monde du jeu. Vous pouvez découvrir la nouvelle bande-annonce en rubrique ici.

Jeu Sonic Frontiers

Dans Sonic Frontiers, Sonic se retrouve sur une île mystérieuse qu’il doit explorer. Au début du jeu, la carte semble presque vide, à part le fait que vous devez courir à des vitesses fulgurantes, résoudre diverses énigmes et également grimper autour de hautes structures. Il y a cinq îles à explorer dans le jeu. Ils ont tous des forêts denses, des cascades et aussi un bon nombre de vues panoramiques que vous pouvez prendre en photo.

Étant donné que les jeux Sonic sont des jeux de plateforme, vous pouvez vous attendre à de nombreuses quêtes secondaires à résoudre pendant que vous parcourez les différentes îles. Il existe également divers portails qui vous permettent d’entrer dans le cyberespace. Une fois que vous atteignez Starfall Island, vous rencontrerez des créatures nouvelles et différentes dans le jeu. Comme vous vous en doutez, il y aura un certain nombre de batailles que vous devrez mener contre ces créatures. Vous pourrez améliorer vos compétences et également utiliser divers mouvements tels que les esquives, les combos et les compteurs.

Sonic rencontrera également un certain nombre de robots tout en découvrant les vestiges d’une ancienne civilisation antique. Votre objectif est de sauver vos amis, ainsi que le résident de Starfall Island, des différents robots et ennemis présents sur l’île. En ce qui concerne le contenu du jeu, le jeu recevra plusieurs contenus gratuits et payants au cours de sa vie.

Plates-formes prises en charge par Sonic Frontiers

Sonic Frontiers sera disponible pour les joueurs pour acheter le jeu sur Xbox Series X|S et Onede même que Consoles PlayStation 4 et 5. Si vous préférez les jeux portables, vous pouvez acheter le jeu sur le Commutateur Nintendo. Les joueurs PC peuvent également profiter des jeux Sonic en les achetant via Vapeur et plus tard également sur Epic Games Store.

Éditions du jeu Sonic Frontiers

À partir de maintenant, il existe deux éditions de jeu que vous pouvez choisir d’acheter. La version numérique standard de Sonic Frontiers contient le jeu de base ainsi que du contenu bonus lorsque vous précommandez le jeu immédiatement. Le bonus de précommande se compose de points de crâne, de graines rouges de puissance et de graines bleues de défense.

Pendant ce temps, l’édition numérique de luxe du jeu contient tout le contenu du jeu de base, ainsi que le jeton de mémoire d’Amy, l’équipement de portail, les clés du coffre Chaos Emerald et des gants et des chaussures supplémentaires pour Sonic. Vous obtiendrez également un livre d’art numérique ainsi qu’un ensemble de bandes sonores numériques de 25 pistes.

Configuration système requise pour Sonic Frontiers

Étant donné que le jeu est déjà disponible en précommande dans certains magasins, il est préférable de connaître la configuration système requise pour Sonic Frontiers. Les développeurs ont révélé la configuration système minimale requise pour le jeu Sonic Frontiers.

Configuration minimale requise

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i7-3770

RAM : 8 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060

DirectX : version 11

Stockage 28 Go

En ce qui concerne la configuration système recommandée, les développeurs n’ont pas encore publié d’informations. Nous pouvons nous attendre à ce que les informations ci-dessus soient disponibles dans les semaines à venir.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau jeu vidéo Sonic Frontiers. Bien que cela semble intéressant, l’intérêt principal du jeu sera pris en considération après sa sortie, ce qui indique que les gens et les acheteurs potentiels auront quelque chose à savoir avant d’acheter le jeu. Allez-vous précommander le jeu tout de suite, ou prévoyez-vous de vous retenir puis d’acheter le jeu après la date de sortie, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

