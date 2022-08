Xgimi Magic Lamp : projecteur, système de sonorisation et lampe en un

Xgimi est l’un des producteurs les plus prospères de la perche de vidéoprojecteur actuelle. Après de solides mini projecteurs, la firme chinoise a de nouveau fait sensation avec l’annonce d’un projecteur 3 en 1.

L’appareil, connu sous le nom de Xgimi Magic Lamp, combine un plafonnier, un système de son hi-fi et un projecteur à courte focale dans un boîtier compact. Aussi novatrice que puisse paraître l’idée, elle est presque démodée en Extrême-Orient.

Avec Aladdin 1 (2018) et Aladdin (2020), Xgimi a sorti deux appareils conceptuellement très similaires qui se sont vendus à plusieurs centaines de milliers d’unités rien qu’au Japon. Le concept a donc fait ses preuves.

Poids massif, intégration spatiale discrète

La révision 2022 de la lampe magique Xgimi a été révisée dans de nombreux détails. Le boîtier rond est relativement volumineux avec un diamètre de 47,5 cm et une hauteur de 11,5 cm et un poids total de 6,3 kg.

Vous accrochez la lampe magique sur une plaque de montage qui est ancrée dans le plafond et établit le flux d’électricité entre la prise et le projecteur. (Photo: Xgimi)

Le support de plafond massif est pris en compte ici, avec lequel la lampe magique Xgimi se distingue des autres projecteurs actuels. Au lieu d’être posé sur un trépied ou une table ou suspendu dans la pièce à l’aide d’un bras de montage, l’appareil s’intègre comme un plafonnier discret.

De là-haut, le projecteur intégré projette une diagonale d’image allant jusqu’à 186 cm, en fonction de la distance à la surface de projection. Les ingénieurs de Xgimi ont utilisé toutes sortes d’astuces pour le rendre adapté à un usage quotidien. Vous pouvez déplacer la projection de l’image vers le haut ou vers le bas jusqu’à 1 m et l’affiner avec la correction trapézoïdale automatique.

Vous pouvez déplacer verticalement l’image du projecteur de la lampe magique. (Photo: Xgimi)

Convient pour la lumière du jour et sonore

Xgimi utilise une source de lumière LED et offre une résolution Full HD native de 1080p. Jusqu’à présent, si bien connu de nombreux autres fabricants dont les projecteurs ne fonctionnent vraiment bien que dans une pièce sombre.

Xgimi installe un total de trois haut-parleurs pour permettre un son surround riche. (Photo: Xgimi)

La « lampe miracle », quant à elle, atteint une luminosité de 1 200 lumens ANSI et convient donc également à une utilisation à la lumière du jour par temps nuageux. Trois haut-parleurs certifiés par Harman Kardon avec un total de 28 watts, qui prennent en charge le format surround virtuel dts Virtual X, garantissent un son parfait.

Lampe magique Xgimi Dimensions : 47,5 * 47,5 * 11,5 cm / Poids : 1,6 kg Technologie de lecture : technologie DLP à 1 puce / Source lumineuse : LED / Durée de vie de la lampe : 70 000 heures Résolution : 1 920 * 1 080 pixels / Diagonale : 93 cm à 186 cm / Rapport de projection : 0,7:1 / Contraste : non spécifié / Luminosité : 1 200 lumens ANSI ; Plafonnier jusqu’à 3 000 lumens Corrections : mise à niveau automatique, correction trapézoïdale automatique, autofocus / Son : haut-parleurs stéréo intégrés de Harman Kardon (2×8 watts, 1×12 watts) Système d’exploitation : Android TV 9.0 / app store : oui / sideload : inconnu / commande vocale : inconnu Connectivité : 1x USB-A ; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac ; Bluetooth 5.0, DLNA, Apple Air Play Consommation électrique : inconnue

En termes de matériel, le projecteur de plafond est encore plus puissant que les populaires Xgimi Halo+ et Xgimi Elfin. Le cœur est le MT9669 de MediaTek avec quatre cœurs chacun cadencé à 1,9 GHz. Ce processeur a été développé spécifiquement pour les projecteurs et utilise 4 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire interne.

En conjonction avec l’unité graphique Mali-G52, le projecteur peut également recevoir du matériel 4K – mais le calcule jusqu’à la résolution 1080p.

Peu de connexions et vieux logiciels

Nous connaissons Xgimi de nos tests en tant que producteur de projecteurs avec un penchant pour la télévision Android moderne et des connexions suffisantes. Cependant, la Magic Lamp ne propose qu’un port USB 2.0 pour les supports externes.

La musique arrive sur la lampe magique via l’application, AirPlay ou DLNA. (Photo: Xgimi)

Vous ne trouverez pas de connexion HDMI, les films et la musique arrivent sur la Magic Lamp via Apple AirPlay, DLNA ou une application de streaming. Pour garantir que le matériel haute résolution atterrit sur l’écran sans saccade, la lampe magique prend en charge les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz hérités avec les normes 802.11a/b/g/n/ac.

Côté logiciel, la Magic Lamp est livrée avec un Android TV préinstallé en version 9.0 et est donc déjà obsolète (actuellement Android TV version 12 le serait). On ne sait pas si une mise à jour du système est à venir. Cependant, les programmeurs se sont emparés de l’interface utilisateur et ont placé leur propre interface – appelée INUI – dessus.

Le plafonnier repose sur le contrôle de l’application

La Magic Lamp n’est pas seulement un projecteur, mais aussi un plafonnier. Vous pouvez les installer comme n’importe quelle autre lampe, alors connectez-les au cordon de lampe à trois fils qui sort du plafond et transporte 220 volts. Vous faites passer les fils à travers la plaque de montage dans le bloc d’alimentation de la lampe magique.

Vous contrôlez la fonction d’éclairage via votre propre application au lieu de l’interrupteur d’éclairage de la pièce – vous devez décider vous-même si c’est un avantage ou un inconvénient. Selon nos recherches, il n’y a pas de compatibilité Hue, Xgimi s’appuie sur sa propre application de contrôle. En cela, vous pouvez régler la luminosité jusqu’à 3 000 lumens et la température de couleur et régler les minuteries.

Prix ​​​​juste, exclusif en Extrême-Orient

L’essentiel est que la lampe magique Xgimi est un projecteur à courte distance attrayant avec un montage au plafond innovant et une adéquation à la lumière du jour dans des conditions nuageuses. Xgimi réclamerait un juste 1 160 euros pour cet appareil. « Dignité » car le projecteur n’a été annoncé que pour la Chine jusqu’à présent et une sortie européenne n’est pas prévue pour le moment.

Chez Netcost-security.fr, vous trouverez des projecteurs de différentes marques, dont Xgimi.