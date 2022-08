Beeper vous permet d’utiliser iMessage sur Android et Windows – mais cela a un prix

Comme vous le savez probablement déjà, iMessage est la plateforme de messagerie instantanée d’Apple. Il a été introduit en 2011 et Apple ne l’a jamais rendu disponible pour Android ou Windows. Cela a frustré de nombreux utilisateurs, en particulier ceux qui souhaitent passer d’iOS à Android mais ne veulent pas perdre l’accès à iMessage. Avec Beeper, les utilisateurs d’Android peuvent enfin avoir iMessage sur d’autres plates-formes, mais cela a un prix.

Qu’est-ce que Beeper ?

Beeper n’est pas vraiment nouveau. En fait, elle a été annoncée en janvier 2021. L’application a été créée par le fondateur de Pebble smartwatches, Eric Migicovsky, et elle agit essentiellement comme une plaque tournante pour plusieurs plates-formes de messagerie, notamment Telegram, WhatsApp, Slack, Messenger et iMessage.

L’application Beeper est disponible sur toutes les principales plates-formes : iOS, Android, Windows, macOS et Linux. Cela indique que vous pouvez accéder à iMessage sur n’importe laquelle de ces plates-formes via Beeper, et c’est ce qui rend l’application encore plus intéressante. Après tout, Beeper n’est ni le premier ni le seul hub d’applications de messagerie. Mais comment ça fonctionne?

Lorsque Beeper a été annoncé, il s’appuyait sur un véritable appareil Apple pour fonctionner avec iMessage. Les utilisateurs avaient la possibilité de configurer un iPhone ou un Mac jailbreaké pour agir en tant que serveur iMessage. De cette façon, l’appareil synchroniserait les messages avec Beeper, afin que l’utilisateur puisse y accéder n’importe où.

Mais maintenant, les choses sont un peu différentes. Beeper a abandonné l’ancienne méthode au profit d’un nouveau serveur hébergé dans le cloud. Cela indique que Beeper dispose désormais de ses propres serveurs Mac pour se connecter à l’identifiant Apple des utilisateurs et intégrer iMessage à l’application. En conséquence, les utilisateurs n’ont plus besoin d’un appareil Apple pour utiliser iMessage avec Beeper – l’entreprise s’occupe de tout.

Comment l’utiliser?

Pour le moment, Beeper reste disponible en version bêta privée. Toute personne intéressée à essayer Beeper peut s’inscrire pour recevoir une invitation. J’ai demandé aux développeurs quand la plate-forme sera disponible pour tout le monde, mais il n’y a pas encore d’estimation. Ce qu’on m’a dit, c’est que chaque semaine, un nouveau groupe d’utilisateurs est invité à rejoindre Beeper.

Une fois que vous êtes accepté pour rejoindre Beeper, vous devez configurer votre compte. Au moins pendant la période bêta, la configuration est effectuée manuellement avec l’aide d’une personne travaillant chez Beeper. J’ai dû programmer un appel avec un représentant de l’application qui m’a aidé à tout configurer. Selon Migicovsky, cela aide l’équipe à « détecter tous les problèmes qui surviennent et à les résoudre immédiatement ».

Après avoir configuré l’application Beeper sur mon Mac, j’ai pu me connecter à l’application Android. iMessage était là et fonctionnait comme prévu. Beeper utilise iCloud pour télécharger les messages de vos appareils Apple, vous aurez donc accès à toutes les conversations. Cependant, les discussions précédentes ne sont pas téléchargées dans l’application.

Étant donné que l’application a accès à votre identifiant Apple, elle télécharge également vos contacts iCloud pour faciliter encore plus la communication avec vos amis et votre famille via Beeper. Et étonnamment, tout fonctionne comme prévu. J’ai pu envoyer et recevoir des iMessages depuis un Galaxy S22 Ultra. Vous pouvez également envoyer et recevoir des médias, des messages vocaux et même des réactions.

Cela a un prix

Oui, Beeper fonctionne comme promis. Mais l’application a un prix. Premièrement, Beeper coûte 10 $ par mois. Afin de configurer votre compte, vous devez ajouter votre carte de crédit pour payer l’abonnement mensuel. Cependant, les développeurs m’ont dit que, au moins pendant la période bêta, les utilisateurs peuvent demander un remboursement s’ils ont des problèmes avec la plate-forme.

Mais, l’utilisation de Beeper a un prix encore plus élevé que l’abonnement mensuel de 10 $, et cela partage votre identifiant Apple avec un tiers. Beeper assure que l’entreprise n’utilise que votre identifiant Apple pour accéder à iMessage, mais en théorie, ils pourraient faire ce qu’ils veulent avec vos données.

Selon Beeper, chaque utilisateur dispose d’un compte individuel créé sur un serveur Mac mini, de sorte que les données ne soient pas accessibles par d’autres. L’entreprise affirme également qu’elle restreint les employés qui ont accès à ces ordinateurs. Pourtant, c’est un risque que vous prenez en utilisant l’application.

Et même si nous considérons tout cela, il y a aussi le fait que l’envoi de messages via une application tierce compromet le cryptage de bout en bout. Beeper lui-même admet que l’utilisation de l’application est « moins sécurisée que l’utilisation d’applications de chat cryptées par elles-mêmes ». Selon les mots de l’entreprise, son modèle d’affaires « repose sur cette confiance ».

Est-ce que ça vaut le coup?

Avec tout cela à l’esprit, je ne suis pas sûr que Beeper en vaille la peine. Les développeurs ont certainement fait un travail exceptionnel en fournissant un moyen de permettre aux gens d’utiliser iMessage sur Android. Cependant, cela vient avec beaucoup de compromis. Pire que la fuite de vos messages par quelqu’un d’autre, c’est d’avoir d’autres données liées à votre identifiant Apple, telles que des documents et des photos.

Je ne dis pas que Beeper le fera intentionnellement, mais ils ne peuvent pas non plus garantir que cela n’arrivera jamais. Pour les utilisateurs d’Android qui n’ont pas d’iPhone ou de tout autre appareil, la création d’un identifiant Apple spécifiquement pour iMessage peut être une bonne solution, mais vous êtes toujours susceptible de voir vos messages par quelqu’un d’autre.

J’ai également demandé à Beeper s’il avait une chance qu’Apple supprime la plate-forme, mais Migicovsky semble assez confiant que la société basée à Cupertino ne le fera pas.

Vous pouvez en savoir plus sur Beeper sur son site officiel. Voulez-vous essayer l’application ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

