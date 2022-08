Snap va licencier 20% de ses effectifs en raison du ralentissement et de la concurrence d’Apple

Snapchat perd de l’argent depuis un certain temps maintenant, et il semble que l’entreprise prendra bientôt des mesures sévères pour le rattraper. Selon un nouveau rapport de Le bordSnap Inc. (la société propriétaire de Snapchat) prévoit de licencier environ 20 % de ses employés dans les prochains jours.

L’entreprise aurait planifié les licenciements « depuis plusieurs semaines ». Des sources proches du dossier ont indiqué que certains départements seraient plus touchés que d’autres.

L’un des départements qui fait face au plus grand nombre de licenciements est celui des mini-applications et des jeux pour Snapchat. Ceux qui travaillent dans la division du matériel, qui est responsable des lunettes Spectacles AR, seront également gravement touchés. Snap Inc. compte actuellement plus de 6 400 employés. Si l’on considère une mise à pied de 20 %, cela indique que l’entreprise perdra plus de 1 000 employés.

Sans surprise, Snap Inc. a refusé de commenter les licenciements. Mais comme le note le rapport, la mise à pied n’est pas une surprise. Snapchat a embauché un grand nombre d’employés pendant la pandémie. Cependant, depuis le début de 2022, Snap Inc. a perdu environ 80 % de sa valeur en cours de bourse. Et l’année dernière, la société a annoncé des bénéfices inférieurs aux attentes.

Apple fait perdre de l’argent à Snap

L’une des raisons pour lesquelles Snap Inc. a perdu de l’argent est Apple. Le PDG de la société, Evan Spiegel, a révélé l’année dernière que les dernières modifications apportées aux politiques de confidentialité d’iOS ont rendu plus difficile pour les partenaires de faire de la publicité sur l’application iOS de Snapchat. Cela, bien sûr, a réduit les bénéfices publicitaires de l’entreprise.

« Alors que nous prévoyions un certain degré de perturbation des activités, la nouvelle solution de mesure fournie par Apple n’a pas évolué comme nous l’avions prévu », a déclaré Spiegel en octobre 2021. Depuis lors, Snap Inc. travaille sur de nouvelles façons de continuer à suivre les utilisateurs malgré l’application d’Apple. Fonction de transparence de suivi.

Snap Inc. avait également investi massivement dans son propre matériel, qui comprend les Spectacles et le drone de caméra Pixy. Cependant, Spectacles n’est jamais devenu un succès et Pixy a récemment été annulé après avoir été en vente pendant quelques mois seulement. Alors qu’Apple est sur le point d’entrer sur le marché AR/VR avec son casque supposé, les choses pourraient devenir encore plus difficiles pour le matériel de Snapchat.

Malgré tout, la base d’utilisateurs de Snapchat a fortement augmenté. La plateforme compte désormais plus de 347 millions d’utilisateurs quotidiens, soit plus que Twitter.

