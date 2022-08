La configuration système requise pour Hogwarts Legacy indique la marche vers la prochaine génération

Vue d’ensemble : Hogwarts Legacy est l’un des jeux les plus attendus du début de 2023. Bien qu’il prenne en charge les consoles de dernière génération et la Nintendo Switch, la configuration système requise pour son PC se rapproche de celle des jeux de la génération actuelle uniquement. Même à 1080p, la GTX 1060 toujours populaire ne le coupera plus.

Cette semaine, la configuration système requise pour Hogwarts Legacy est apparue sur la page Steam du jeu. Contrairement à certains titres récents de haut niveau qui fournissent plusieurs niveaux d’exigences pour des résolutions telles que 1440p et 4K, Hogwarts Legacy ne répertorie jusqu’à présent que les caractéristiques « minimales » et « recommandées » pour le gameplay 1080p. Cependant, ils sont raides par rapport à d’autres jeux récents de haut niveau à cette résolution.

La préquelle fantastique en monde ouvert de la franchise Harry Potter des studios Avalanche Software et Warner Bros nécessite au moins une GTX 1070 ou une RX Vega 56 pour jouer à 1080p et 60fps avec des paramètres graphiques bas. Steam recommande un 1080 Ti pour jouer à la même résolution et à la même fréquence d’images avec des graphismes réglés sur élevé.

Ces caractéristiques sont proches du prochain Skull & Bones d’Ubisoft, qui ne sera lancé que sur PlayStation 5, les consoles Xbox Series et PC, soulevant des questions sur les performances de Poudlard sur PS4, Xbox One et surtout Nintendo Switch. Jusqu’à présent, rien n’indique que la version Switch sera une version basée sur le cloud comme Assassin’s Creed Odyssey ou Resident Evil VII, qui ont des exigences système PC beaucoup plus faibles.

De plus, les caractéristiques de Hogwarts Legacy ne sont pas pour le 1080p natif. L’exigence minimale représente un « paramètre de performance haut de gamme » et la caractéristique recommandée inclut un « paramètre de qualité haut de gamme ». La formulation suggère que le jeu utilise un algorithme de mise à l’échelle d’image comme le FSR d’AMD (le DLSS de Nvidia ne fonctionnerait sur aucun des GPU répertoriés) ou éventuellement une solution personnalisée d’Avalanche. Basé sur les algorithmes de Nvidia et d’AMD, « Performance » peut utiliser une résolution interne de 540p tandis que « Quality » peut évoluer à partir de 720p.

Hogwarts Legacy nécessite également 85 Go d’espace de stockage, de préférence sur un SSD. Le reste de la configuration système requise est le suivant :

Minimum (1080p 60fps avec des réglages bas, réglage de performance haut de gamme) : Processeur : Intel Core i5-8400 OU AMD Ryzen 5 2600

Mémoire : 8 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD RX Vega 56 Recommandé (1080p 60fps avec des paramètres élevés, paramètre de qualité haut de gamme) : Processeur : Intel Core i7-8700 OU AMD Ryzen 5 3600

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce 1080 Ti ou AMD RX 5700 XT

Hogwarts Legacy sera lancé le 10 février 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, consoles Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Bien que l’auteur de Harry Potter, JK Rowling, ne soit pas directement impliqué dans le jeu, Warner Bros ne pouvait pas (ou ne voulait pas) dire si elle percevrait des redevances sur ses ventes. Cette incertitude pourrait être préoccupante pour ceux qui ont contesté les récents commentaires de Rowling sur les personnes transgenres.