Apple permet désormais aux développeurs de s’abonner pour plus d’heures de calcul sur Xcode Cloud

Cette année, Apple a mis Xcode Cloud à la disposition de tous les développeurs après plus d’un an en version bêta privée. Maintenant, après avoir déjà élargi l’accès à la plate-forme, Apple permet aux développeurs de se connecter pour plus d’heures de calcul sur Xcode Cloud s’ils en ont besoin.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Xcode Cloud est une plate-forme qui permet aux développeurs d’accélérer le processus de développement en exécutant des tests automatisés et d’autres tâches dans le cloud. La plate-forme a été annoncée pour la première fois lors de la WWDC 2021, et au cours de sa première année, seuls les développeurs invités pouvaient s’abonner à Xcode Cloud.

Nouveaux forfaits disponibles pour les développeurs

Lors de la WWDC 2022, Apple a élargi l’accès à Xcode Cloud pour tous les développeurs, mais uniquement pour le plan gratuit qui offre 25 heures de calcul par mois. À partir d’aujourd’hui, les développeurs peuvent mettre à niveau leur abonnement vers des plans avec plus d’heures de calcul.

Xcode Cloud, le service d’intégration et de livraison continue intégré à Xcode, accélère le développement et la livraison d’applications de haute qualité. Commencez par configurer un flux de travail dans Xcode et recevez 25 heures de calcul par mois sans frais jusqu’à la fin de 2023. Et maintenant, les titulaires de compte peuvent s’abonner pour plus d’heures de calcul dans l’application Apple Developer.

Il existe trois forfaits payants différents. Le premier offre 100 heures de calcul pour 49,99 $ par mois. Un deuxième plan offre 250 heures de calcul pour 99,99 $ par mois, tandis que le plan le plus cher offre 1 000 heures de calcul pour 399,99 $ par mois.

Selon Apple, les développeurs peuvent basculer entre les plans à tout moment. La société note également que le plan gratuit est une offre limitée pour les développeurs membres du programme Apple Developer. À partir de 2024, le plan de 25 heures de calcul coûtera 14,99 $ par mois.

Vous trouverez plus de détails sur Xcode Cloud sur le site Web des développeurs Apple.

