Un fournisseur tiers de Walmart a été découvert en train de vendre de faux SSD de 30 To

Caveat emptor : les personnes à la recherche d’une bonne affaire sur un disque SSD auraient peut-être été ravies de trouver un SSD externe M.2 générique de 30 To pour environ 18 $ sur le site Web de Walmart récemment. Cependant, l’accord meurtrier a fini par être un produit frauduleux qui ne contenait pas près de 30 To de données. Rappelez-vous toujours : « Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. »

Les prix actuels des SSD varient d’environ 50 $ à 100 $ par téraoctet. Ainsi, lorsqu’un chercheur en sécurité, en via Rayon [REDACTED] sur Twitter, a vu le SSD de 30 To annoncé sur le site de ventes en ligne AliExpress pour environ 30 $, il s’est immédiatement méfié. Dans le cadre d’un projet simple et rapide pour apprendre à son threads à analyser le hardware, Ray acheté une unité et l’a démolie pour voir ce que c’était.

Après avoir ouvert le boîtier SDD générique, Ray n’a pas été surpris de découvrir qu’il contenait deux cartes SD maintenues fermement avec de la colle chaude. Lorsqu’il est branché sur un port USB, Windows a montré le périphérique de stockage externe comme deux disques de 15 To. Cependant, même cela n’était pas exact.

La carte indique HUB-TF2 et possède deux cartes collées (trans flash ? Cartes SD ?). pic.twitter.com/gKd84tXIXI — Rayon [REDACTED] (@RayRedacted) 25 août 2022

Comme Ray l’a expliqué dans son long fil, les escrocs ont pris deux clés USB de 512 Mo (ou tout ce qu’ils peuvent trouver à bas prix) et ont modifié le firmware pour qu’ils signalent chacun 15 To. Pour aider à dissimuler la ruse, les escrocs ont ralenti le bus à 0,48 gigabits par seconde au lieu de 5 Gbps. Ainsi, toute personne essayant de vérifier la capacité à l’aide d’un outil comme H2Testw constatera qu’il faut 500 jours pour analyser et vérifier l’intégralité du disque.

De plus, pour étendre les soupçons aussi longtemps que possible, les contrefacteurs ont programmé le firmware pour écraser les données stockées chaque fois qu’un fichier dépassait l’espace de stockage restant tout en gardant le répertoire intact. Cette astuce sournoise laisserait les acheteurs penser que tout était normal jusqu’à ce qu’ils essaient de charger un fichier écrasé. Et tout cela en supposant que vous puissiez faire fonctionner le lecteur.

H2Testw dit qu’il peut tester la MOITIÉ de la capacité (15 To) en 250 jours. Avons-nous le temps? pic.twitter.com/mRImhnjT7K — Rayon [REDACTED] (@RayRedacted) 25 août 2022

Ce type d’arnaque n’est pas nouveau. Les contrefacteurs vendent depuis des années sur Amazon des cartes SD haute capacité bon marché qui font la même chose. Le problème était répandu peu de temps après la sortie de la Nintendo Switch, lorsque les utilisateurs recherchaient des cartes d’extension SD à bas prix pour augmenter le stockage maigre de la Switch. La torsion, dans ce cas, est qu’ils prennent maintenant ces mêmes lecteurs flash frauduleux et les cachent dans un boîtier SSD générique.

Walmart a appris l’existence du faux lecteur vendredi et a supprimé la page produit du vendeur tiers lundi.

« Merci d’avoir tendu la main et d’avoir porté cela à notre attention », a déclaré à Motherboard la directrice des communications d’entreprise de Walmart, Robyn Babbitt. « Walmart a un programme de confiance et de sécurité robuste, qui travaille activement pour protéger nos clients et aider à garantir l’authenticité des articles. Après test de cet article, il a été supprimé de notre site. »

Les clients de Walmart qui sont tombés dans l’escroquerie n’étaient pas amusés. Plusieurs acheteurs ont averti les autres de ne pas acheter le disque dur, soulignant comment ils ont été dupés.

« N’ACHETEZ PAS CELA – c’est une arnaque », a écrit un critique avant que Walmart ne supprime la page. « Walmart devrait devenir plus intelligent que de vendre des produits comme celui-ci. Je pensais que j’achetais un disque SSD de 8 téraoctets, pour 28 $, et ce morceau d’ordures ne fonctionne en aucune façon. Ce produit est une arnaque, et Walmart devrait avoir honte de les vendre. »

Ray a d’abord trouvé et acheté le lecteur auprès d’AliExpress, qui facturait encore plus que le fournisseur Walmart. Fait intéressant, les 13 test sur le site du revendeur lui attribuent cinq étoiles et chantent ses louanges. Au moment de la publication, le faux SSD est toujours disponible sur AliEspress pour 32 $. Le vendeur en fait même la publicité comme un article démarqué qui se vend généralement 66,67 $.

Acheteur méfiez-vous, en effet.