Actualités sur la puce iPhone 14 : à quoi s’attendre

Apple est sur le point de dévoiler la toute nouvelle gamme d’iPhone 14 cet automne, apportant de nouvelles fonctionnalités telles qu’un écran toujours allumé et un matériel photo amélioré. Qu’en est-il de la puce iPhone 14 ? Il s’avère que les choses vont être intéressantes cette année. La puce iPhone 14 sera différente de la puce iPhone 14 Pro pour la première fois.

Pour rappel, la gamme d’iPhone 14 devrait se composer de quatre appareils différents sur deux tailles d’écran différentes. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro disposeront d’un écran de 6,1 pouces, tandis que l’iPhone 14 Max et l’iPhone 14 Pro Max disposeront d’un écran de 6,7 pouces.

Ce sera la première fois qu’Apple proposera une version non Pro de l’iPhone avec un écran de 6,7 pouces. Mais cela étant dit, il y aura des différences clés entre les modèles d’iPhone 14 et les modèles d’iPhone 14 Pro. Cela inclut la puce à l’intérieur.

La nouvelle puce iPhone 14

Apple a traditionnellement mis à niveau la puce à l’intérieur de l’iPhone chaque année. Par exemple, la gamme iPhone 12 était alimentée par la puce A14, tandis que la gamme iPhone 13 est alimentée par la puce A15. Ce ne sera pas le cas cette année avec la puce iPhone 14.

Selon l’analyste Apple fiable Ming-Chi Actu, les puces iPhone 14 et iPhone 14 Max ne bénéficieront pas d’une mise à niveau cette année. Cela indique que ces appareils conserveront le processeur A15 qui fait actuellement partie de la gamme iPhone 13. Netcost-security.fr a également pu corroborer cela de manière indépendante.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max verront cependant un processeur amélioré. Ces deux appareils devraient intégrer la nouvelle puce A16. En différenciant la puce entre les quatre modèles d’iPhone 14, Apple donne essentiellement aux clients une raison supplémentaire d’opter pour les modèles d’iPhone 14 Pro haut de gamme (et plus chers).

Performances de la puce iPhone 14

Alors que nous attendons toujours des tests dans le monde réel, la feuille de route du souper TSMC d’Apple indique que la puce A16 sera fabriquée avec le même processus de 5 nanomètres que l’A15, qui est également le même que l’A14.

S’en tenir à la même taille de fabrication limite les améliorations de performances d’une année sur l’autre, mais cela ne indique pas que nous ne verrons pas n’importe quel améliorations. Des puces A14 aux puces A15, Apple a amélioré les performances et l’efficacité d’environ 10 %. Il n’est pas clair si nous verrons des bosses similaires cette année, mais nous ne nous attendons pas à des gains de performances complètement stables d’une année sur l’autre.

Une rumeur fragmentaire sur l’iPhone 14 Pro suggérait que les premiers tests avec la puce A16 indiquaient que les performances ne seraient que « quelques pour cent » meilleures que celles de l’A15. Cependant, Apple a ensuite travaillé pour améliorer la gestion thermique de la puce, ce qui a entraîné une augmentation des performances plus importante que prévu initialement.

Apple devrait faire un saut plus important de l’iPhone 14 à l’iPhone 15, mais cela n’arrivera pas avant 2023.