L’ordinateur de poche de streaming Logitech G est en fait un ordinateur de poche Android

Dans le contexte : Le marché des ordinateurs de poche devient intéressant ces derniers temps avec des produits émergents comme le Steam Deck et ses concurrents de GPD, Ayaneo et Ayn. Logitech entre dans cet anneau avec une approche axée sur le cloud, mais on ne sait pas comment lui et son partenaire Tencent rivaliseront avec les smartphones sur ce front.

Cette semaine, le leaker prolifique Evan Blass révélé plus de détails sur un futur système de jeu portable de Logitech et Tencent. Il contenait des images et des informations sur l’apparence de l’appareil et les fonctionnalités logicielles. Logitech a répondu en giflant Blass avec un test de retrait DMCA, confirmant apparemment sa véracité.

Début août, Logitech et Tencent ont annoncé un partenariat pour produire un ordinateur de poche de jeu en nuage qui permet aux utilisateurs de diffuser des jeux AAA haut de gamme via Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now. Si les plans se déroulent sans revers, le portable devrait sortir plus tard cette année.

Les deux sociétés n’avaient révélé aucun détail, donc les détails sur l’appareil étaient rares jusqu’à ce que Blass divulgue des photos sur Twitter. Ils montrent l’avant et l’arrière de l’appareil et ce qui ressemble à un écran d’accueil affichant quelques applications. Les images ont rapidement disparu, mais pas avant que d’autres sites ne les enregistrent.

Le système portable ressemble à une Nintendo Switch blanche avec des poignées en bas. Il comprend deux sticks analogiques, un D-pad, quatre boutons faciaux et quatre déclencheurs d’épaule. L’écran affiche des icônes pour Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Google Chrome, YouTube et Google Play Store, suggérant que l’appareil exécutera des applications Android.

Un ordinateur de poche basé sur Android joue sur un marché différent de celui d’un Steam Deck ou d’un GPD Win. Cependant, l’appareil de Logitech sera toujours confronté à la concurrence des smartphones, des accessoires de contrôleur de téléphone et d’autres puissants ordinateurs de poche Android.

Les fuites ne nous disent pas combien coûtera l’offre de Logitech et Tencent ni quelles puces elle contient, mais des produits similaires peuvent fournir des indices.

Ayn et GPD produisent des ordinateurs de poche Android aux côtés de leurs PC portables. Ayn’s Odin propose des jeux Android et cloud alimentés par Snapdragon pour 280 $. Le GPD XP comprend un MediaTek Dimensity 1200 et des fonctionnalités logicielles similaires pour environ 340 $. Logitech et Tencent pourraient fixer le prix de leur appareil quelque part dans cette gamme pour fournir un bon jeu Android à moins de la moitié du prix du Galaxy S22 de Samsung.

Cependant, ceux qui possèdent déjà des téléphones Android récents pourraient avoir une expérience similaire en ajoutant une version jointe comme le Backbone One à 100 $, d’autant plus que le Google Play Store héberge déjà les applications natives GeForce Now et Xbox Cloud Gaming.