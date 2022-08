Webb et Hubble s’associent sur une image multispectre de Phantom Galaxy

En bref : l’Agence spatiale européenne a démontré ce qui est possible en combinant les observations de plusieurs télescopes spatiaux sur différentes longueurs d’onde. Les résultats sont à couper le souffle.

Sur la photo ci-dessus, l’ESA a combiné les données du télescope James Webb et du télescope Hubble pour fournir une illustration complète de Messier 74. Cette grande galaxie spirale, plus connue sous le nom de galaxie fantôme, se trouve à environ 32 millions d’années-lumière de la Terre en la constellation équatoriale des Poissons et a été découverte pour la première fois par Pierre Méchain en 1780. Elle mesure 95 000 années-lumière de diamètre et on estime qu’elle abrite environ 100 milliards d’étoiles.

La coloration rouge représente la poussière, les couleurs orange plus claires étant réservées aux poussières plus chaudes. Le Core nucléaire et les jeunes étoiles sont représentés en bleu et les étoiles plus anciennes et plus lourdes sont en vert et en cyan. Les taches roses indiquent la formation d’étoiles. Les bras spiraux bien définis de la galaxie et le fait qu’elle soit presque face à la Terre en font une cible populaire pour les astronomes qui étudient les spirales galactiques.

Webb a observé M74 à l’aide de son instrument à infrarouge moyen (MIRI), qui a mis en évidence le gaz et la poussière dans les bras de la galaxie. Il a également fourni une vue imprenable sur l’amas d’étoiles nucléaires au cœur de la galaxie. Hubble, quant à lui, a capturé des images nettes dans les longueurs d’onde ultraviolettes et visibles à l’aide de sa caméra avancée pour les enquêtes (ACS).

L’ESA a déclaré que les observations font partie d’un effort plus vaste visant à cartographier 19 galaxies en formation d’étoiles dans le spectre infrarouge par la collaboration internationale PHANGS.

Des copies en taille réelle des images peuvent être téléchargées sur le site Web de l’ESA, ainsi qu’une grande version de la photo de comparaison montrant les trois photos côte à côte.

La combinaison des données des télescopes à travers le spectre électromagnétique est non seulement impressionnante, mais aidera les scientifiques à mieux comprendre ces merveilles astronomiques. Les observations de Webb aideront spécifiquement à identifier les régions de formation d’étoiles et à mesurer plus précisément les âges et les masses des amas d’étoiles, ainsi qu’à fournir des informations sur la structure des petits grains de poussière dans l’espace interstellaire.