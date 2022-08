Instagram a quelques idées pour vous faire aimer l’algorithme

Instagram mise plus que jamais sur les créateurs. Alors qu’elle avait créé quelques controverses avec son flux axé sur la vidéo qui impliquait même des Kardashians, la société prévoit maintenant d’apporter plus de moyens de contrôler ce que les utilisateurs voient sur la plate-forme et d’améliorer leur algorithme personnel.

Pour ce faire, Instagram annonce aujourd’hui qu’il teste deux nouvelles façons d’aider les utilisateurs à façonner leur expérience sur la plateforme. Par exemple, certains utilisateurs pourront marquer plusieurs messages dans Explore comme « Pas intéressé », et il n’affichera pas non plus les messages suggérés avec certains mots, phrases ou emoji dans la légende ou les hashtags.

Que vous voyiez quelque chose qui n’est pas pertinent ou que vous ayez abandonné quelque chose que vous aimiez, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour ne plus voir de contenu qui ne vous intéresse pas.

À partir de maintenant, les utilisateurs doivent ouvrir une publication pour les marquer comme « Pas intéressé ». Avec ce test, les utilisateurs d’Instagram pourront sélectionner plusieurs messages comme non pertinents pour eux à la fois. De plus, il sera possible de marquer quelque chose comme contenu sensible.

Dans un article de blog, Instagram met également en évidence d’autres façons dont les utilisateurs peuvent profiter d’un flux plus personnalisé. Par exemple, ils peuvent appuyer sur le coin supérieur gauche du logo Instagram et ouvrir leurs onglets « Suivants » ou « Favoris », qui n’afficheront que les publications des personnes que l’utilisateur apprécie.

La société permet également aux utilisateurs de comprendre plus facilement quelle fonction fait quoi. Par exemple:

Pas intéressé: Lorsque vous sélectionnez cette option, Instagram masque la publication de votre flux et suggère moins de publications comme celle-ci à l’avenir ;

Lorsque vous sélectionnez cette option, Instagram masque la publication de votre flux et suggère moins de publications comme celle-ci à l’avenir ; Répéter les messages suggérés : Si vous ne souhaitez pas voir les publications suggérées, vous pouvez les mettre en attente pendant 30 jours. Appuyez simplement sur le X dans le coin supérieur droit;

Si vous ne souhaitez pas voir les publications suggérées, vous pouvez les mettre en attente pendant 30 jours. Appuyez simplement sur le X dans le coin supérieur droit; Ajustez le contrôle du contenu sensible : Accédez à votre profil, appuyez sur Paramètres, Compte et Contrôle du contenu sensible pour décider du type de publication que vous souhaitez voir moins.

Vous pouvez lire le billet de blog complet d’Instagram ici. Que pensez-vous de cette nouvelle approche pour améliorer les algorithmes des gens ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

