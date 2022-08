La Californie dépense 20 millions de dollars pour installer des dalles solaires sur 1,6 miles de canaux

En bref : la Californie est sur le point de devenir le premier État du pays à installer des dalles solaires au-dessus des canaux dans le but de lutter contre les conditions de sécheresse. Le driver, baptisé Project Nexus, impliquera l’installation d’environ 8 500 pieds de dalle solaires sur trois sections de canaux dans le district d’irrigation de Turlock (TID). Les sections varient en orientation et en largeur, allant de 20 pieds de diamètre dans les parties les plus étroites à environ 100 pieds au plus large.

La preuve de concept vise à augmenter la production d’énergie renouvelable et à réduire l’évaporation de l’eau dans les canaux. TID, en partenariat avec l’État de Californie, l’Université de Californie Merced et la société de développement Solar AquaGrid, prévoit également d’améliorer la qualité de l’eau et de réduire les coûts de maintenance grâce à une croissance végétative réduite dans les canaux couverts.

L’État a également déclaré que le fait de placer des dalles sur l’eau au lieu de la terre peut aider à les garder au frais en les rendant plus efficaces. Cela pourrait par ailleurs permettre de gagner du temps et de libérer des terres pour d’autres utilisations.

TID a cité une étude de 2021 d’UC Merced (le partenaire susmentionné du projet Nexus) qui suggérait que couvrir 4 000 miles d’infrastructure de système public de distribution d’eau en Californie avec des dalles solaires pourrait économiser jusqu’à 63 milliards de gallons d’eau par an. Selon l’étude, cela suffit pour répondre aux besoins résidentiels en eau de plus de deux millions de personnes ou pour irriguer 50 000 acres de terres agricoles.

Les 13 gigawatts d’énergie solaire estimés que les panneaux théoriques généreraient chaque année équivaudraient à environ un sixième de la capacité solaire actuelle de l’État, note par ailleurs l’étude.

TID dans sa FAQ pour le projet Nexus a déclaré que le montant des économies d’évaporation attendues est actuellement inconnu.

Le projet Nexus est financé par l’État de Californie pour un coût de 20 millions de dollars. C’est plutôt cher pour 8 500 pieds de dalle solaires qui couvriront 1,6 mille des 4 000 milles estimés de voies navigables publiques de l’État.

La construction devrait commencer cet automne et se terminer d’ici la fin de 2023.