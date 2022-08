Apple Watch Series 8 Pro : comment s’appellera réellement le nouveau modèle premium ?

L’une des stars de l’événement « Far out » d’Apple la semaine prochaine sera la nouvelle Apple Watch redessinée haut de gamme. Familièrement appelée « Apple Watch Pro » jusqu’à présent, le nom marketing ultime reste à voir, et Apple est connu pour ses surprises. Que pensez-vous que nous verrons lors de l’événement de la semaine prochaine ?

Apple Watch Pro

Selon les rumeurs, la soi-disant Apple Watch Pro comporterait un boîtier plus grand de 47 mm avec un écran de 1,99 pouces. Il s’agit d’un design (form factor) nettement plus grand que l’Apple Watch Series 7, qui comprend un boîtier de 45 mm et un écran de 1,77 pouces dans sa plus grande variante.

L’Apple Watch Pro devrait avoir une conception plus durable en titane. Apple vend actuellement une version de l’Apple Watch Series 7 en titane, mais elle a apparemment une nouvelle formulation en préparation pour l’Apple Watch Pro qui est encore plus durable. L’écran utilisera également un nouveau design plat, tandis que l’Apple Watch Series 7 a un écran arrondi avec des bords de style cascade.

D’autres fonctionnalités améliorées de l’Apple Watch Pro incluent une durée de vie de la batterie plus longue, un accent sur les nouveaux entraînements sportifs «extrêmes» et des fonctionnalités de suivi de la santé améliorées telles qu’un capteur de température corporelle. Ce capteur de température corporelle devrait également arriver sur l’Apple Watch Series 8.

Mais sera-ce vraiment son nom ?

La nouvelle Apple Watch haut de gamme et repensée a été initialement décrite comme ciblant les athlètes de sports extrêmes grâce à sa conception plus durable et à la durée de vie de sa batterie plus longue. Au cours des dernières semaines, cependant, le récit s’est davantage orienté vers une « Apple Watch Pro » avec un public cible plus large.

Alors que les spécifications et les fonctionnalités des nouveaux produits Apple fuient souvent avant une annonce officielle, ces fuites proviennent généralement de la chaîne d’approvisionnement d’Apple plutôt que de l’intérieur même d’Apple. Pour cette raison, des éléments tels que les noms marketing et les prix restent secrets jusqu’à l’annonce officielle d’Apple.

Pour cette raison, nous n’avons pas entendu de détails spécifiques sur le nom de cette nouvelle variante de l’Apple Watch. Apple Watch Pro semble certainement être la supposition la plus logique, mais s’il y a une chose que nous avons apprise au fil des ans, c’est que le marketing des produits Apple peut toujours nous surprendre.

Cette nouvelle Apple Watch pourrait porter n’importe quoi, y compris des choses comme Apple Watch Series X, Apple Watch Pro, Apple Watch Extreme, Apple Watch Max ou autre chose. C’est aussi quelqu’un qui devine si la numérotation « Série 8 » sera incluse dans le nom.

Quelle est votre meilleure estimation ? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous et développez sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :