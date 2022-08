Les vidéos de TikTok sur la santé mentale sont inexactes et irresponsables, selon les experts

Un nombre croissant de vidéos TikTok sur la santé mentale sont postées par des personnes sans qualification, et les informations qu’elles postent sont souvent inexactes et irresponsables, disent les experts…

Inquiétude concernant les vidéos TikTok

Un morceau dans Le Washington Post s’ouvre sur l’exemple d’une adolescente aux 5,9 millions de followers, dont la plupart sont des adolescentes entre 14 et 18 ans.

Issey Moloney, 17 ans […] connectée avec des personnes en ligne alors que la pandémie l’isolait de ses amis réels. Finalement, elle a commencé à créer son propre contenu […] Certains de ses clips sont généraux, comme une courte ode à la relation entre les personnes atteintes de maladie mentale et les pâtes, tandis que d’autres abordent de vrais diagnostics, tels que «les signes que vous pourriez avoir un TPL» ou un trouble de la personnalité limite. Parfois, les gens lui demandent de traiter des conditions particulières. Elle essaie de faire des recherches pendant au moins une semaine, en vérifiant les sites Web et les babillards électroniques et en interrogeant par message direct les personnes qui ont le diagnostic particulier […] Elle n’a aucune formation officielle et parle souvent de sentiments qui sont dans une certaine mesure universels, comme l’anxiété et la dépression. Les commentateurs l’accusent parfois de pathologiser simplement « être une adolescente » ou d’encourager l’autodiagnostic.

Les choses s’aggravent lorsque les créateurs ont des motifs financiers pour faire avancer un programme particulier.

De nombreux créateurs vendent des cours et des livres ou concluent des partenariats publicitaires, ouvrant la porte à les conflits d’intérêts. Une grande partie du contenu en ligne indique simplement aux auditeurs ce qu’ils veulent entendre.

Il existe des vidéos de santé mentale TikTok publiées par de véritables experts, essayant de corriger la désinformation.

La professeure de psychologie Inna Kanevsky du San Diego Mesa College, qui est une créatrice de TikTok avec une audience de 1,1 million de personnes, réfute fréquemment ce qu’elle considère comme des affirmations irresponsables dans les vidéos publiées par d’autres créateurs. Certains des sujets de ses critiques ont déclaré que Kanevsky leur parlait, invalidait leurs expériences ou interprétait mal leurs intentions. « C’est drôle parce que les gens vont dire: » Vous êtes passif-agressif « », a déclaré Kanevsky. « Et je suis comme: ‘Non, je suis agressif-agressif.’ Si vous avez posté des bêtises, je vais vous le dire.

Les créateurs amateurs ont riposté, affirmant que les soins de santé mentale professionnels peuvent être indisponibles ou inabordables, et qu’ils partagent simplement leurs propres expériences et essaient d’aider.

C’est, indéniablement, l’une des raisons de la popularité de ces chaînes pop-psych. Mais les professionnels soulignent qu’il n’y a aucun moyen pour un spectateur de distinguer le contenu fondé sur des preuves des opinions ou des obsessions de quelqu’un sans véritable connaissance du sujet.

Le problème plus large est que les applications de médias sociaux peuvent elles-mêmes être contribuer à problèmes de santé mentale.

Il y a le problème évident du contenu hautement organisé, où les influenceurs dépeignent une image « parfaite pour Instagram » d’eux-mêmes ou de leur vie. Lorsque les téléspectateurs comparent leur propre vie réelle à ces tranches hautement sélectives de l’expérience apparente de quelqu’un d’autre, cela peut faire apparaître des sentiments d’inadéquation.

Même les recherches internes d’Instagram ont identifié cela comme un problème important.

Un rapport interne décrit un certain nombre de façons dont Instagram nuit à 20 % des adolescentes qui utilisent l’application. Cela peut augmenter les inquiétudes concernant l’attrait physique, l’image sociale et l’argent, et même augmenter le risque de suicide, selon les propres recherches de Facebook […] « Nous aggravons les problèmes d’image corporelle pour une adolescente sur trois », a déclaré une slide de 2019, résumant les recherches sur les adolescentes qui rencontrent ces problèmes. « Les adolescents blâment Instagram pour l’augmentation du taux d’anxiété et de dépression », a déclaré une autre slide. « Cette réaction a été spontanée et cohérente dans tous les groupes. » Parmi les adolescents qui ont signalé des pensées suicidaires, 13% des utilisateurs britanniques et 6% des utilisateurs américains ont retracé le désir de se suicider sur Instagram, a montré une présentation.

Mais des applications comme TikTok peuvent également envoyer les utilisateurs dans une spirale descendante.

Après 224 vidéos sur le parcours global du bot, soit environ 36 minutes de temps de visionnage total, la compréhension de kentucky_96 par TikTok prend forme. Les vidéos sur la dépression et les problèmes de santé mentale sont plus nombreuses que celles sur les relations et les ruptures. À partir de maintenant, le flux de kentucky_96 est un déluge de contenu dépressif. 93 % des vidéos diffusées sur le compte traitent de la tristesse ou de la dépression.

Sources d’aide fiables en matière de santé mentale

Si vous vous trouvez aux prises avec des problèmes de santé mentale, il existe un large éventail de ressources à votre disposition. Le Conseil national pour le bien-être mental a rassemblé un ensemble de ressources et de lignes d’assistance.

Si vous envisagez de vous suicider ou si vous craignez qu’un de vos proches le soit, la ligne de vie 988 Suicide and Crisis Lifeline (anciennement la National Suicide Prevention Lifeline) est disponible pour vous aider. Vous pouvez simplement appeler ou envoyer un SMs au 988 depuis n’importe quel téléphone aux États-Unis. Dans d’autres pays, il vous suffit de rechercher sur Google « service d’assistance téléphonique sur le suicide » pour obtenir une aide locale.

Photo : Éric Ward/Unsplash

