Le mystère des pyramides de Gizeh dévoilé par un paysage perdu il y a des milliers d’années

Grâce à une analyse paléoécologique basée sur l’étude du pollen fossilisé, il a été déterminé comment il était possible de construire les grandes pyramides égyptiennes.

Les pyramides présentes sur le plateau de Gizeh comptent parmi les monuments les plus fascinants et les plus mystérieux de l’Antiquité, notamment du point de vue de la construction, étant des œuvres architecturales d’une complexité considérable construites il y a des milliers d’années avec des technologies rudimentaires. L’imposante Pyramide de Khéops (ou Grande Pyramide de Gizeh/Khufu) est sans aucun doute l’une des plus surprenantes ; Érigée il y a environ 4 500 ans, elle mesure environ 140 mètres de haut (au moment de sa construction, elle dépassait 150 mètres) et est composée de plus de 2,3 millions de blocs de pierre de 2,5 tonnes chacun. Ce n’est pas un hasard s’il fait partie des Sept Merveilles de l’Antiquité, la seule encore debout à ce jour, entre autres. C’est un véritable prodige de l’ingénierie que l’on pense avoir été construit grâce à un canal du Nil appelé le « bras de Khufu » (aujourd’hui disparu) qui permettait le transport de pierres, fournitures et autres matériaux sur de grandes péniches, jusqu’au plateau de Gizeh. . Mais les preuves scientifiques de ce bras mystérieux du grand fleuve sont controversées. Maintenant, grâce à une nouvelle étude, les scientifiques ont jeté un nouvel éclairage sur ce à quoi devait ressembler le paysage perdu du plateau égyptien, déterminant avec précision la présence du canal et les variations de profondeur sur 8 000 ans.

L’histoire fluviale de cette zone de l’Égypte ancienne a été déterminée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques français de l’Institut méditerranéen de la biodiversité et de l’écologie – IMBE des universités d’Aix Marseille et d’Avignon, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Université de Toulouse Jean Jaurès, l’Université de Franche-Comté, l’East China Normal University (ECNU) à Shanghai, l’Institut National de Recherche en Astronomie et Géophysique d’Egypte, l’Université d’Ain Shams au Caire et d’autres centres de recherche. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Hader Sheisha, professeur à l’Europôle Arbois Méditerranée de l’Université de Marseille, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une passionnante analyse paléoécologique. En termes simples, ils ont analysé le pollen fossilisé présent dans cinq carottes extraites de la plaine alluviale autour du complexe de Gizeh. De cette façon, ils ont obtenu des informations précises sur les types de plantes à fleurs (certaines similaires à l’herbe) qui poussaient le long des rives de la branche du Nil, ainsi que sur celles marécageuses présentes dans le port qui servait de plaque tournante pour le transport de matériaux. .

A partir de l’analyse du pollen des carottes, ils ont ainsi pu déterminer l’évolution des niveaux du canal sur des milliers d’années. « La branche de Khéops est restée avec une eau élevée (environ 40 % de son niveau le plus élevé de l’Holocène) pendant les règnes de Khéops, Khafré et Menkaourê, facilitant le transport des matériaux de construction vers le complexe de la pyramide de Gizeh », ont écrit le professeur Sheisha et ses collègues dans l’article. . Les chercheurs ont observé qu’après une période humide avec des niveaux d’eau importants, dus à l’ensoleillement intense, l’Afrique de l’Est subissait une aridification progressive, qui concernait également les paysages alluviaux de Gizeh. Les niveaux les plus bas du Nil ont été observés à la fin de la période dynastique. Les détails de la recherche « Les paysages aquatiques du Nil ont facilité la construction des pyramides de Gizeh au cours du 3e millénaire avant notre ère » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité PNAS.