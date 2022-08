Cinq fonctionnalités selon la rumeur pour l’iPhone 14 qui ne se produiront certainement pas cette année

Dans une semaine, Apple annoncera la nouvelle série d’iPhone 14. Bien que de nombreuses nouvelles fonctionnalités aient été annoncées pour ce prochain smartphone, il y en a certaines que vous ne verrez certainement pas avec cette version car Apple se prépare pour une génération future.

L’iPhone 14 ne sera pas sans port

Les rumeurs sur un iPhone sans port ne sont pas nouvelles. Il a été suggéré que l’iPhone 13 aurait pu être sans port pendant un bref instant. En 2021, nous écrivions :

Des rapports ont également suggéré que 2021 pourrait être l’année où Apple présentera un iPhone sans port Lightning. Ce serait le tout premier iPhone sans port, et plus récemment, Bloomberg l’a signalé comme quelque chose testé en interne chez Apple. Mais alors qu’Apple teste une conception sans port, elle ne devrait pas être rendue publique cette année. Ming-Chi Actu a signalé que l’iPhone 13 continuera à utiliser un port Lightning sur tous les modèles. Cela indique également que l’iPhone 13 ne prendra pas en charge l’USB-C.

Alors qu’un iPhone 14 sans port pourrait mettre fin à la nécessité de passer à l’USB-C dans l’Union européenne, il serait également intéressant de voir l’iPhone se recharger strictement en mode sans fil. Mais ne vous inquiétez pas, cela n’arrivera pas cette année – et n’arrivera peut-être jamais.

Commutateur USB-C ? Peut être l’année prochaine

Bien que l’iPhone 14 ne soit pas sans port, il ne comportera pas de connecteur USB-C. Les rumeurs indiquent que l’iPhone 15 sera celui qui fera le changement. Alors que l’Union européenne exige un port standard pour tous les fabricants, Apple prévoirait le changement pour l’iPhone 15, les nouveaux AirPod, etc.

En juin, l’Union européenne parvient à un accord pour rendre le port de recharge obligatoire à partir de 2024 :

L’accord provisoire sur la directive modifiée sur les équipements radio établit une solution de recharge unique pour certains appareils électroniques. Cette loi fait partie d’un effort plus large de l’UE visant à rendre les produits de l’UE plus durables, à réduire les déchets électroniques et à faciliter la vie des consommateurs. En vertu des nouvelles règles, les consommateurs n’auront plus besoin d’un chargeur et d’un câble différents à chaque fois qu’ils achètent un nouvel appareil, et pourront utiliser un seul chargeur pour tous leurs appareils électroniques portables de petite et moyenne taille. Les téléphones portables, tablettes, liseuses, écouteurs, appareils photo numériques, écouteurs et casques, consoles de jeux vidéo portables et enceintes portables rechargeables via un câble filaire devront être équipés d’un port USB Type-C, quel que soit leur fabricant. Les ordinateurs portables devront également être adaptés aux exigences dans les 40 mois suivant l’entrée en vigueur.

Qu’en est-il d’un iPhone 14 pliable ?

Alors que Samsung en est à sa quatrième itération de téléphones pliables, il semble qu’Apple ne soit pas pressé d’entrer dans ce segment. L’analyste Ming-Chi Actu a d’abord prédit que cela pourrait être « dès 2024 », mais l’analyste s’attend à ce que ce produit supposé soit publié en 2025 « au plus tôt ».

L’analyste Ross Young partage la même conviction. Il a déclaré qu’Apple avait probablement retardé son iPhone pliable jusqu’en 2025, ce qui indique qu’il n’y aurait pas d’iPhone 14 pliable.

Nous avons retardé nos attentes concernant l’entrée d’Apple sur le marché des smartphones pliables de deux ans jusqu’en 2025 après des discussions avec nos contacts de la chaîne d’approvisionnement. L’entreprise ne semble pas pressée d’entrer sur le marché des smartphones pliables, et cela peut même prendre plus de temps que cela.

La caméra sous l’écran ne se produit pas

On dit que l’iPhone 14 Pro abandonne l’encoche et a un nouveau design perforation + pilule. Pour 2024, avec l’iPhone 15, tous les modèles auront le même design, mais un iPhone complètement sans encoche n’est pas sous le radar dans un avenir proche.

Dans cet esprit, ne vous attendez pas à ce que l’iPhone 14 ait un appareil photo frontal similaire au Galaxy Z Fold, que vous ne pouvez techniquement pas voir car il se trouve sous l’écran.

Objectif périscope pour une annonce «lointaine» de l’iPhone 14?

Quand Apple a annoncé qu’il organiserait un événement le 7 septembre, les gens ont commencé à deviner ce que l’invitation pourrait signifier. Appelé « Far Out », il montre une constellation qui forme le logo Apple. Bien que cela puisse signifier un objectif périscope qui permettra enfin aux utilisateurs d’iPhone d’avoir un appareil photo à zoom décent, il est plus probable qu’Apple fasse allusion à un mode astrophotographie.

En fait, un objectif périscope est répandu pour le prochain iPhone 15. Selon l’analyste Ming-Chi Actu, le nouvel objectif périscope sera disponible exclusivement sur l’iPhone 15 Pro Max plus grand et plus cher, tandis que le plus petit iPhone 15 Pro conservera l’habituel téléobjectif pour zoom optique. L’analyste dit que le capteur 1/3″ aura une résolution de 12 mégapixels avec une ouverture f/2.8, une stabilisation par décalage du capteur et un zoom optique jusqu’à 6x.

Au final

Ce sont cinq fonctionnalités qui ne seront pas disponibles avec l’iPhone 14, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent vous enthousiasmer. Vous pouvez en savoir plus sur l’événement du 7 septembre ci-dessous :

